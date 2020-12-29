Bu Benim Masalım afişi yayınlandı! Bu Benim Masalım oyuncuları kimler? Bu Benim Masalım konusu nedir?

Merakla beklenen ve EXXEN'de yakında yayınlanacak dizi Bu Benim Masalım afişi yayınlandı! Bu Benim Masalım oyuncuları kimler? Bu Benim Masalım konusu nedir?

Bu Benim Masalım afişi yayınlandı! Bu Benim Masalım oyuncuları kimler? Bu Benim Masalım konusu nedir? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

BU BENİM MASALIM KONUSU NEDİR?

Bu Benim Masalım'da bir genç kızın hayallerine ulaşırken yaşadıkları ve tanıştığı insanlar ele alınıyor. Müzikal temalı olan dizi şimdiden büyük ilgi topluyor.Yönetmenliğini Kıvanç Boruönü'nün üstlendiği dizinin senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven yazıyor.

BU BENİM MASALIM OYUNCULARI

Başrollerinde Aleyna Tilki ve Cemal Can rol aldığı, Oyuncu kadrosunda Sihirli Annem'in Dudu Perisi'si Nevra Serezli de yer alıyor. Ayça Tilki, Eren Emingil, Zeynep Kankonde, Kıvanç Baruönü, Merve Sevin dizide göreceğimiz isimlerden.