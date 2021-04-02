Bu belirtilere dikkat; otizm spektrum bozukluğu erken yaşlarda fark edilmeli
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Bu belirtilere dikkat; otizm spektrum bozukluğu erken yaşlarda fark edilmeli

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Bu belirtilere dikkat; otizm spektrum bozukluğu erken yaşlarda fark edilmeli

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizm spektrum bozukluğunun ortaya çıkması, belirtileri ve otizmli kişilerin eğitim süreci ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ali Dayi, "Belirtilerin görülmesi durumunda bir çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurmak gerekmektedir.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizm spektrum bozukluğunun ortaya çıkması, belirtileri ve otizmli kişilerin eğitim süreci ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ali Dayi, "Belirtilerin görülmesi durumunda bir çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurmak gerekmektedir. Otizm spektrum bozukluğu, erken yaşlarda fark edilip, tanı konulmalı ve gerekli yönlendirilmelerin yapılmalı" dedi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ali Dayi, otizm spektrum bozukluğunun ortaya çıkması, belirtileri ve otizmli kişilerin eğitim sürecine bilgiler aktardı.

Otizm spektrum bozukluğunun, erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim ve iletişim eksikleri, davranışsal sorunlar, yineleyici, basmakalıp davranışlar ve sınırlı ilgi alanları ile seyreden genellikle yaşam boyu süren nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Ali Dayi, "Yapılan çalışmalarda görülme sıklığında bir artış olduğunu, görülme sıklığının yaklaşık yüzde 1 olduğu ve erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha fazla görüldüğü bildirilmiştir" dedi.

BELİRTİLER FARKLI ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKABİLİR

Dr. Dayi, otizm spektrum bozukluğunun belirtileri hakkında bilgi vererek, "Göz temasından kaçınma, Konuşmada gecikme veya konuşamama, Sosyal ilişkilere ilgisizlik, adı ile seslenilmesine tepki vermeme, sözel olmayan iletişimde eksiklikler, söylenilen sözleri tekrarlama (ekolali), zamirlerin yanlış kullanılması, günlük rutinlerin değiştirilmesinden dolayı huzursuz olma, tepki verme, yaratıcı olmayan oyunlar oynama, sallanma, el çırpma gibi bazı davranışların sürekli tekrarlanması belirtiler arasındadır" diye konuştu.

Belirtilerin farklı şekilde ve şiddette karşımıza çıkabildiği belirten Dr. Dayi, "Bu belirtilerin görülmesi durumunda bir çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurmak gerekmektedir. Otizm spektrum bozukluğunun erken yaşlarda fark edilip tanısının konulması ve gerekli yönlendirilmelerin yapılması tedavi açısından olumlu sonuçlar alınmasında önemli rol oynamaktadır" dedi.

Dayi, sözlerini şu önerilerle sonlandırdı:

"Koronavirüsün tüm yaşamı olumsuz etkilediği bu dönemde otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitim süreçlerinde aksama olmaması, pandeminin günlük rutinlerde yarattığı değişikliklerden en az düzeyde etkilenmelerinin sağlanması için her bireyin ihtiyacına göre tedavi ve eğitim planlamasının tekrar gözden geçirilmesi önemli olacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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