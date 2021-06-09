Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak

Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte pazarlarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte pazarlarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Yem fiyatlarındaki artışlar kurbanlık fiyatlarına da yansıdı. Büyükbaş kurbanlıklarda geçtiğimiz yıla göre fiyat artışı yaşanınca alıcılar gözünü küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların satışının patlama yaşanacağı tahmin edilirken, fiyatları ise 800 liradan başlayıp bin 600 liraya kadar çıkıyor.

Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu bölgesinde hareketlilik başladı. Erzurum'da özellikle çevre köylerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan dolayı pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Hareketliliğin bayram yaklaştıkça artacağı pazar yerinde, alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Büyükbaş kurbanlıkların 8 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da 800 liradan başladığı hayvan pazarında, vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçiyor.

Besiciler ise kurban fiyatlarının geçen yıla oranla arttığını fakat yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı masraflarının da fazla olduğunu ifade ederek, hayvanlarının en kısa sürede satılmasını istiyorlar.

"Küçükbaş kurbanlıklar ilgi görecek"

Artan yem fiyatları kurbanlık fiyatlarına da yansımış durumda. Büyükbaş kurbanlıklarda geçtiğimiz yıla göre fiyat artışı yaşanınca alıcılar gözünü küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların satışının patlama yaşanacağı tahmin edilirken kurbanlıkların fiyatları ise 800 liradan başlayıp bin 600 liraya kadar çıkabiliyor.

Besici Metin Güler, bu yıl Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvanların daha fazla ilgi görmesini beklediklerini kaydederek, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi görüyoruz ki büyükbaş kurbanlıklardan daha çok küçükbaş kurbanlıklar daha fazla ilgi görüyor. Artan yem, ot ve saman fiyatları alıcıları buna yönlendiriyor. Yemin çuvalı 150-160 lira civarında, samanın tonu 1200-1300 lira arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl samanı 700 liraya alıyorduk, arpayı alıyorduk 90 liraya bu yıl 140 liraya alıyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz. Pandemiden etkilendik bari bunlar bizi etkilemesin istiyoruz. Bu sebeplerden dolayı büyükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı oldu. Tabi bu da alıcıları küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Biz satışımızdan memnunuz. Fiyatlarımız koyunlarda 800 liradan başlayıp bin 600 liraya kadar gidiyor. Erzurum'da gelenek olan gelin koçları ise 3 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Tan Taşçı Demet Akalın Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 10:28:44. #1.13#

title