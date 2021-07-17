"Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım"

'Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak, "Bayram bizim bayramımız olsun, üzüntülerimiz olmasın.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak, "Bayram bizim bayramımız olsun, üzüntülerimiz olmasın. Kurban pazarlığı yaparken temastan kaçınalım" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında hareketlilik başlarken, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop vatandaşları uyardı. Bayram klasiklerinden olan kurban pazarlıklarında vatandaşların temastan kaçınması gerektiğini vurgulayan Altıntop, "Pazarlıkları biliyorsunuz daha önce magazinsel olarak eline bir sopa alarak yapanlar oldu. Gözleriyle yapmalarını öneriyoruz. Yani bu tür şeylere gerek yok, temastan kaçınalım. Mesafeye dikkat edelim" dedi.

Bayramın üzüntüye dönüşmemesi gerektiğini aktaran Altıntop, "Pazarlıkları biliyorsunuz daha önce magazinsel olarak eline bir sopa alarak yapanlar oldu. Gözleriyle yapmalarını öneriyoruz. Yani bu tür şeylere gerek yok, temastan kaçınalım. Mesafeye dikkat edelim, bazı şeylerimizden fedakarlık edelim. Vatandaşımıza saygı göstermek, onların kurallarına uymak çok önemli. Şunu söylemek istiyorum; Sağlık Bakanlığımızın sitelerine girsinler. Oradaki önerileri dinlesinler. Kötü niyetli insanlar olabiliyor. Masum vatandaşlarımızı kaybettik. Ben dahil birçok kişi korona virüsü çok ağır atlattık. Bayram bizim bayramımız olsun. Üzüntülerimiz olmasın, hastalıklarımız az olsun. Bayramdan sonra çok daha sağlıklı ülkeye kavuşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Mustafa Er Mehmet Topal Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 11:30:29. #1.16#

title