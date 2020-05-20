Bu bayram baklavalar kurye ile ikram edilecek
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Bu bayram baklavalar kurye ile ikram edilecek

Bu bayram baklavalar kurye ile ikram edilecek Korona virüs baklava ikram etme alışkanlığını da değiştirdi Korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, salgın bir gelenek olan bayramda baklava ikram etme alışkanlıklarını da değiştirdi.

Bu bayram baklavalar kurye ile ikram edilecek
20.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:46

Bu bayram baklavalar kurye ile ikram edilecek

Korona virüs baklava ikram etme alışkanlığını da değiştirdi

İZMİR - Korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, salgın bir gelenek olan bayramda baklava ikram etme alışkanlıklarını da değiştirdi. Vatandaşlar bu bayramda, evlerinde misafirlerine baklava ikram edemeyecekleri için aldıkları baklavaları firmaların kuryeleriyle sevdiklerine ulaştırıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yılki Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu nedenle vatandaşlar, bayram geleneği olan ziyaretleri gerçekleştiremeyecek, ev sahipleri ise misafirlerine yine bir gelenek olan baklavaları ikram edemeyecek. Salgının bayram alışkanlıklarını da değiştirmeye başladığını ifade eden İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren ünlü bir tatlı firmasının sahibi Veysel Murat, "Bu bayram diğer bayramlar gibi evlerde ziyaret olmayacak ama bayramda baklava yine vazgeçilmez bir tatlı. İnsanlar kendileri gidemeyince bizim aracılığımızla komşularına, akrabalarına tatlı göndermeye başladı. İnsanlar, misafirlerine evlerinde tatlı ikram edemedikleri için bizim aracılığımızla gönderip ikram etmiş oluyorlar" dedi.

Müşterilerin telefonla veya kendileri gelerek sevdiklerine tatlı gönderdiğini söyleyen Veysel Murat, bu bayram korona virüs nedeniyle farklı alışkanlıklar kazanıldığını ifade etti.

"Az ama sağlıklı baklava yesinler"

Piyasada baklava fiyatlarının 20 ile 120 lira arasında değiştiğini söyleyen Murat, "Ucuz olan baklavada margarin kullanılır, tereyağlı veya sadeyağ kullanılmaz. Tatlı alırken insanlar parlaklığına bakmalılar. Bayramda insanlar her zaman aldıkları ve memnun oldukları yerden almaları lazım. İnsanlar ucuz baklavadan 2 dilim yemek yerine 1 dilim kaliteli baklava yerse kendi sağlıkları açısından iyi olur" diye konuştu.

Veysel Murat, bayramlarda daha çok klasik baklava ve kuru baklavanın tercih edildiğini de söyledi.

Kaynak: İHA

Manşet

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