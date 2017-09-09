Bu Batarya Patlamıyor!

Lityum iyon bataryalar, temel olarak iki tarafında elektrik iletkenleri veya elektrot bulundurmaktadır. İyonlar bir Su bazlı batarya



Daha önce üç voltta çalışabilen su bazlı elektrolit geliştiren ekibin çalışmasında, enerjinin tutulamaması nedeniyle elektrotlardan biri bozulmuştu. Geliştirme çalışmaları sonucunda elektrotları bozulmaya karşı koruyan katı bir kaplama ile su bazlı bir elektrolit geliştirildi.



Organik elektrolit içeren lityum iyon bataryalarda kimyasallardan bazıları, ilk şarj esnasında elektrot yüzeyinde katı ve koruyucu bir katmana ayrışır. Bu tabaka "katı elektrolit fazlar" (SEI) olarak adlandırılır.



Su bazlı elektrolitler genellikle bir SEI"ye sahip değildir. Çünkü parçalanan su katı katmanı oluşturmak için herhangi bir kimyasal madde oluşturmaz.







Ekip çok yüksek bir tuz konsantrasyonuna sahip su bazlı bir elektrolit oluşturduktan sonra bir SEI oluşturabildi. Böylelikle bataryanın daha fazla enerji tutabilmesi sağlandı. Ancak çalışmanın önünde aşılması gereken bir problem daha var.



Geliştirilen batarya sadece 70 şarj-deşarj dönügüsüyle çalışabiliyor. Ekip geliştirmeleri çalışmaları ile bunu en az 500"e çıkarmayı hedefliyor.