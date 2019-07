Bu bankada para geçmiyor

Dumlupınar Üniversitesinde Giysibank Dönemi Başlıyor

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Giysi Bankası kuruldu. Dünyaca ünlü firmaların destek verdiği projeden tüm öğrenciler yararlanabilecek.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacı ile Giysi Bankası kuruldu. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte hizmet vermeye başlayacak olan Giysi Bankası'ndan Dumlupınar Üniversite öğrenci kartı olan tüm ihtiyaç sahibi olan öğrenciler yararlanabilecek. Dünyaca ünlü firmalar ile yapılan görüşmeler sonucunda her türlü ihtiyacın karşılanabileceği Giysi Bankası'ndan öğrenciler elbiseden gömleğe, pantolondan kışlık monta kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ayrıca hayırsever vatandaşların da bağışlarını kabul edecek olan bankada, veren el ile alan el ayrıca birbirini görmeyecek.

Projenin amacının Giysi Bankası adı altında ihtiyaç sahibi öğrencilerin giysi ihtiyacını karşılamak olduğunu söyleyen Dumlupınar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı İbrahim Gürer, "Amacımız proje ile birlikte ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize giysi ihtiyaçlarını karşılamak, hayırseverlerin ve marka firmaların bize ulaştırdığı hiç giymemiş ürünleri ihtiyacı olan öğrencilere bunları aktarmak. İşleyiş olarak da öğrencilerimiz web sitemizden online olarak randevu alarak aldıkları saate gelerek öğrenci kimliği ile birlikte 5 parça ürünü alacaklar ve hiç bir ücret ödemen Giysi Bankası'ndan yararlanabilecekler. Herhangi bir kriter olamadan başvuru yapan her öğrencimize buradan gelerek ihtiyaçlarını karşılaması sağlayacağız." dedi.

Hayırsever vatandaşların hediyelerini de kabul edecek olan Giysi Bankası'na hiç giyilmemiş ürünlerde kabul edeceklerini söyleyen Gürer, "Evlerinde giymedikleri elbise olsun, ayakkabı olsun hiç giyilmemiş ürünleri nereye vereceğim diye düşünen vatandaşlarımızda varsa onları da bu hayırlı işe ortak olmaya bekliyoruz. Bize ulaşsınlar bizlerde ihtiyacı olan öğrencilerimize ulaştıralım. Biz bunun ismini Giysi Bankası olarak koyduk, ancak bizim amacımız daha büyük çapta giysi ile sınırlı olayan öğrencimizin Kütahya'ya geldiğinde ihtiyaç duyabilecekleri her ne varsa, ihtiyacı olmayandan ihtiyacı olana doğru aracı bir sistem olsun istiyoruz. Ayrıca bu Prof. Dr. Remzi Gören'in bir projesidir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje oldu. Çeşitli firmalar ile görüşmeler yaptık ve onlardan bize sürekli destek verebilecekleri yönünde yazışmalar oldu. Olumlu dönüşlerin arından büyük markalardan bize gelen birçok koli geldi ve bu projeye destek çığ gibi büyüdü. Ayrıca Kütahya Kızılay'da bu projede bize destekleri büyük oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA