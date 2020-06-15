Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest
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Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest Martıların balık avı görsel şölen sunuyor Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını gökten süzerek...

15.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:03

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

Martıların balık avı görsel şölen sunuyor

VAN - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını gökten süzerek kapma yarışına giriyor.

15 Nisan ile 15 temmuz arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde insanlar tarafından avlanması yasak olan inci kefallerini bir tek martılar avlayabiliyor. Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri martıların hücumuna uğruyor. Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefali balığının martılar tarafından avlanması ilginç ve aksiyon dolu sahneler ortaya çıkarıyor.

Erciş ilçesinde Deli Çay'ın bulunduğu alanda oluşturulan balık bendine inci kefalinin uçarak engelleri aşması görsel şölen sunarken, balık göçünü izlemeye gelen vatandaşlar da aynı zamanda martıların aksiyon dolu sahnelerle yaptıkları balık avını heyecanla izliyor.

Öte yandan, Erciş ilçesindeki balık bendine Bitlis ve Van'dan gelen fotoğrafçılar ve foto muhabirleri de martıların balık avlarında ortaya çıkan enstantaneleri fotoğraflayarak arşivlerine katıyor.

Balık göçünü izlemeye gelen Ahmet Kaya adlı vatandaş, balıkların göçünü ve martıların avlanışını hayranlıkla izlediklerini söyledi. Kaya, "Balıkların göçünü ve martıların balık avını izliyoruz. Çok güzel bir yer. Doğası, yeşilliği ve güzelliği ile harika bir yer. Martıların balık avı çok harika görüntüler ortaya çıkarıyor. Misafirlerimizle bu güzelliği görmeye geldik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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