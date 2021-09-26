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Bu bakkalda her şey ücretsiz

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Bu bakkalda her şey ücretsiz Sivas'ta cami derneği başkanı ve hayırseverlerin desteğiyle kurulan hayır bakkalından ihtiyaç sahibi aileler istediği ürünü ücretsiz alabiliyor Sivas'ta cami derneği başkanı ve hayırseverlerin desteğiyle kurulan hayır bakkalından ihtiyaç sahibi aileler istediği...

SİVAS (İHA) - Bu bakkalda her şey ücretsiz

Sivas'ta cami derneği başkanı ve hayırseverlerin desteğiyle kurulan hayır bakkalından ihtiyaç sahibi aileler istediği ürünü ücretsiz alabiliyor

SİVAS - Sivas'ta cami derneği başkanı ve hayırseverlerin desteğiyle kurulan hayır bakkalından ihtiyaç sahibi aileler istediği ürünü ücretsiz alabiliyor.

Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesi Akşemssettin Camii bahçesindeki müştemilat örnek bir çalışmayla adeta hayır bakkalına dönüştürüldü. Cami derneği Başkanı Mahmut Uçtu tarafından kurulan hayır bakkalı, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan ürünler ile doluyor. Undan şekere, yağdan nohuda birçok ürünün yer aldığı hayır bakkalında maddi durumu kötü olan vatandaşlar istediği ürünü belirli günlerde ücretsiz alabiliyor. Bir yıl önce kurulan bu hayır bakkalından şimdiye kadar yaklaşık 100 bin liralık gıda dağıtımı yapıldı.

Müştemilat hayır bakkalı oldu

Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu, cami bahçesindeki müştemilatı hayır bakkalı olarak düşündüklerini belirterek, "Bundan önce sivil toplum kuruluşlarında çalışıyordum. Ama mahallemizdeki bu boşluğu görünce birde pandemi olunca mahallemizde de birçok muhtaçlar vardı. Bunların ihtiyaçlarını gidermek için, önce unla başladık ama unu verirken biliyorsunuz helva yapmak için şekerde lazım yağda lazım derken hepsini bir araya getirdik. Böyle bir şey düşündük. Burayı hayır bakkalı olarak düşündük ve şuanda yapıyoruz" dedi.

İçerisinde bir çok gıda bulunuyor

Uçtu, hayır bakkalının içerisinde bir çok temel gıdanın olduğunu söyleyerek, " İçeride un; şeker, çay, yağ, makarna, fasulye hemen hemen evde kazana girecek şeyler var. Belirli günlerde alabiliyorlar. Ayda bir sefer ya da 15 günde bir sefer alabiliyorlar. Buradan standart olarak bir kilo yağ bir kilo şeker aile kalabalıksa iki kilo veriyoruz. Hiç kimseyi boş geri çevirmedik. Türk kardeşlerimiz yatsından sonra geliyorlar, ihtiyaçlarını verip gönderiyoruz. Hayırseverler kendileri marketten alıyorlar getirip buraya bırakıyorlar. Biz kimseden para almıyoruz. Şimdiye kadar en az 100 bin liralık gıda dağıtılmıştır" şeklinde konuştu.

Bu bakkalda her şey ücretsiz

Bu bakkalda her şey ücretsiz

Bu bakkalda her şey ücretsiz

Bu bakkalda her şey ücretsiz

Bu bakkalda her şey ücretsiz

Bu bakkalda her şey ücretsiz

Bu bakkalda her şey ücretsiz

Bu bakkalda her şey ücretsiz

Bu bakkalda her şey ücretsiz

Bu bakkalda her şey ücretsiz

Bu bakkalda her şey ücretsiz
İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri
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