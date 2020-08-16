Bu bahçenin meyvesini turistler dalından yiyor - Bu bahçenin meyvesini turistler dalından yiyor Öyle bir yöntem buldu ki, bahçesindeki meyveleri turistler toplayıp, parasını ona veriyor Bursalı bir müteşebbis, turistlere dalından meyve yeme zevki yaşatıyor.

- Bu bahçenin meyvesini turistler dalından yiyor

Öyle bir yöntem buldu ki, bahçesindeki meyveleri turistler toplayıp, parasını ona veriyor

BURSA - Bursalı bir müteşebbis, turistlere dalından meyve yeme zevki yaşatıyor.

Kestel ilçesinde bulunan bahçesine 60 çeşit meyve ve sebze eken Raif Demircan, Saidabat şelalesi yolu üzerindeki bahçesini Arap turistlere açtı. Demircan'ın bahçesinin şöhreti Arap ülkelerine yayılmış durumda. Bahçeyi ziyarete gelen turistlere burada yetişen meyve ve sebzeleri tek tek tanıtan girişimci, bu meyveleri Arap turistlerin kendilerinin koparmasına izin veriyor. Meyvelerin tadına bakan turistler ise gönüllerinden koptuğu kadar bahçe sahibine bahşiş bırakıyor.

Bahçesini Arapça yazılarla donatıp, Türkiye'de yetişen bütün meyvelerin tanıtımını yapıyor. Bahçeyi ziyaret eden Araplar hayran kalırken, burada çektikleri fotoğraflarla meyvelerin ve bahçenin tanıtımını ülkelerinde yapıyor.

Bahçesinin önünde 10 yıl önce meyve satarken bir Arap turist kafilesinin bahçesini gezmek istemesiyle bu macerasının başladığını ifade eden Raif Demircan, "Bahçemizde Bursa'da yetişen bütün meyve ve sebzeler mevcut. Arap ülkelerinden gelen turistler bahçemizi ziyaret etmeden memleketlerine dönmüyor. Buraya gelen turistler ilimizde yetişen meyve ve sebzeleri dalından kopartıp tadına bakıyor. Tadına baktıkları meyve ve sebzeleri çok beğeniyorlar. Burada yetişen onlarca çeşit sebze ve meyveyi ilk defa gören Arap turistler büyük hayranlık duyuyor. Onların ülkesinde bu meyveler yetişmediği için burada bol bol tadına bakıyorlar. Bahçemizi 6 ay boyunca Arap turistler ziyaret ediyor. Bir gelen ertesi sene bir daha geliyor, yanında eşini, dostunu da getiriyor" dedi.

Kaynak: İHA