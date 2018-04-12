Bu Bahçeden Erik Toplamak Bedava

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2018 yılının ilk yeşil eriğini bahçesinde yetiştiren İsmet Sümbül, erikleri vatandaşlara bedava dağıttı.

Araban ilçesindeki manavların tezgahlarında eriğin kilosu 15-20 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, Arabanlı meyve üreticisi İsmet Sümbül bahçesinde yetiştirdiği erik için vatandaşlardan para almıyor.

Erik bahçesinde yeşil erik toplayan bölge halkından para almayan Arabanlı üretici İsmet Sümbül, " Fırat Nehri Habeş Deresi'ndeki erik bahçemde yetiştirdiğim erikleri yemek için gelebilirler. Yeşil erik canı çeken herkes dilediği zaman erik bahçeme gelip dilediği kadar yeşil erik toplayabilirler" diye konuştu.

Bölge halkı da erikler için ücret almayan Sümbül'e teşekkür etti. - GAZİANTEP