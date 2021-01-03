Bu Ayın Dolunayı 28 Ocak'ta Yükselecek

2021'in ilk Dolunayını 28 Ocak'ta karşılayacağız. Dolunay isimleri farklı kıtalardaki farklı kültürlere göre değişkenlik gösterse de o ay boyunca yaşanan, gözlenen olaylar bazen Dünya'da oldukça benzerlik gösterebiliyor.

2021'in ilk Dolunayını 28 Ocak'ta karşılayacağız.

Dolunay isimleri farklı kıtalardaki farklı kültürlere göre değişkenlik gösterse de o ay boyunca yaşanan, gözlenen olaylar bazen Dünya'da oldukça benzerlik gösterebiliyor.

Benzerlikten dolayı Dolunay aynı isimle anılabiliyor birbirinden uzak coğrafyalarda.

Ocak ayında görülecek Dolunay Avrupa'da ve Amerika'da "Kurt Ayı" diye biliniyor, sebebi kış aylarında kurtların açlıktan uluması diye yayılmış halk arasında. Aslında kurtlar açlıktan değil başka sebeplerden ulur, meraklıları bilir.

Kurtların uluması günümüzde artık daha bir detayla araştırılıp anlaşılmış bir davranış.

KURTLARLA DOLUNAYIN ALAKASI YOK

Kurtlar bölgelerini tanımlamak, sürüden ayrılan arkadaşlarını, eşlerini bulmak, sosyal bağ kurmak ve avlarını koordine etmek için ulurlar, kendi aralarında kullandıkları bir iletişim tekniği anlamına gelir. Açlıkla ilgisi yoktur.

Hiç detaya girmeden, kurtların aslında genelde dolunay ile de alakaları olmadığını ekleyelim.

Bir diğer isim, Merkez Ay- Manitoba'nın güneyinde yaşamış Amerikan yerlileri tarafından kullanılmış diğer bir isim ve dolunaya bu ismi vermelerinin sebebi kışın tam ortasına denk gelmesi.

Soğuk kışta elbette dolunaya şu isimler de uygun görülebilir: Soğuk Ay, Buz Çatlatan Ay, Dondurucu Ay ve Sert Ay.

Kaynak: Space Mag Türkiye