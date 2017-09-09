Bu Ay En Çok Onu Konuştuk.evet Bunu Yaptıkları ile Hak Ediyor Mu?
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Bu Ay En Çok Onu Konuştuk.evet Bunu Yaptıkları ile Hak Ediyor Mu?

Bu yıl en çok onu konuştuk. Evet bunu hak ediyor mu ?

Bu yıl en çok onu konuştuk. Evet bunu hak ediyor mu ?