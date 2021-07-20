Bu atölye gençlere ev becerileri kazandırıyor
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Bu atölye gençlere ev becerileri kazandırıyor

Bu atölye gençlere ev becerileri kazandırıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yaz döneminde, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yaz döneminde, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor. Bu kapsamda kurulan Ev Becerileri Atölyesi'yle genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgi becerileri kazandırılıyor.

EV BECERİLERİ ATÖLYESİ

KO-MEK, eğitimin günlük hayatta da sürdürülebilmesi amacıyla farklı branşlarda eğitim veriyor. Yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi sunan KO-MEK, gençlere ise Ev Becerileri Atölyesi'nde eğitim veriyor. Ev Becerileri Atölyesi'ne katılan gençlere ücretsiz olarak Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Temel Tamir Bakım Onarım, Temel İlk Yardım Eğitimi ile birlikte kendilerinin seçecekleri Yabancı Dil, Müzik, Resim, Drama, İşaret Dili, Güzel Konuşma, Kodlama, Beden Dili, Takı Tasarımı ve Örgü branşlarından biri ile paket eğitimler veriliyor.

HAFTANIN 3 GÜNÜ EĞİTİM

12-22 yaş arasındaki kursiyerlerin katıldığı Ev Becerileri Atölyesi'nde Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, eğitim veriliyor. Temel Mutfak Bilgileri ve Temel Dikiş Teknikleri branşları zorunlu, diğer branşlar ise seçmeli olarak eğitim alıyor. Eğitim sonunda genç kursiyerlere KO-MEK Katılım Belgesi veriliyor.

"ANNEME EVDE YARDIM EDİYORUM"

Kurslara katıldığı için memnun olduğunu belirten Ayşenur Örüm; "Haftanın 3 günü KO-MEK'te Ev Becerileri Atölyesi'nde eğitim alıyorum. Burada aldığım eğitimler ile yemek yapmayı ve dikiş dikmeyi öğrendim. Ayrıca bunların yanında İngilizce eğitimi alıyorum. Çok keyifli oluyor kurslar. Hamburger, makarna ve kek yapmayı öğrendim. Burada öğrendiğim bilgilerle anneme de evde yardım ediyorum" dedi.

"BU KURS İÇİN İSTANBUL'DAN GELDİM"

Kurslar için İstanbul'dan geldiğini belirten Zübeyde Ayvalı; "Ben İstanbul'dan katılıyorum kurslara. Burada her şey çok güzel ve keyifli vakit geçiriyordum. KO-MEK Ev Becerileri Atölyesiyle yemek yapmayı, dikiş yapmayı ve bağlama çalmayı öğrendim. Burada eğitim almaktan çok mutluyum herkesi KO-MEK'te eğitim almaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Habermetre

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