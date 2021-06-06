Bu araçtan yara almadan kurtuldular
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Bu araçtan yara almadan kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldi. Araçta bulunan vatandaşlar kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde sanayi sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Yeni Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan H.T. kontrolündeki 54 EP 404 plakalı otomobil ile Ö.A. kontrolündeki 54 MA 1874 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma neticesinde savrulan 54 EP 404 plakalı otomobil, refüjdeki tabelalara çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Refüje çıkan araçta bulunan M.T. ve kızı B.T. ambulansa alınarak sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan köpeğin şaşkın ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Şans eseri yaralananın olmadığı ve maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Esra Angün/ İHA)

Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular
Bu araçtan yara almadan kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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