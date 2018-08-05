Bu Araçtan Yara Almadan Kurtuldular

Samsun'da bir otomobille çarpıştıktan sonra yağmur suyu kanalına uçan ve büyük çapta maddi hasar oluşan otomobildeki anne ile oğlu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ankara Bulvarı Ataköy Sapağı?'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir halinde olan Mukadder Akköy'ün sürdüğü 06 DJ 33 22 plakalı otomobille, Şahin Demirkaya'nın kullandığı 34 JB 6826 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 DJ 33 22 plakalı otomobil önce refüje çarpıp ardından yolun kenarındaki yağmur suyu kanalına uçtu. Otomobilde bulunan sürücü Mukadder Akköy ile 9 yaşındaki oğlu Miraç Akköy kazadan yara almadan kurtuldu. Diğer aracın sürücüsü Şahin Demirkaya da kazayı yara almadan atlattı.

Mukadder Akköy ile Miraç Akköy olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan sonra olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. - SAMSUN