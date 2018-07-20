Bu araçtan sağ çıktı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtuldu

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza sabah saatlerinde İmranlı ilçesi Hanköy Mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.F.K. idaresindeki 42 UZ 450 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dereye yuvarlandı. Kazada sürücü hurdaya dönen araç içerisinde sıkıştı. Kazanın ihbar edilmesinin olay yerine 112 sağlık, kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Durumu ağır olan sürücü İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.