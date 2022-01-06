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Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole uçtu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Kazada ters bir şekilde devrilen araç içinde bulunan sürücünün burnu bile kanamadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik - Bursa karayolunda seyir halinde bulunan Salih K. yönetimindeki 61 VK 983 plakalı otomobil, Pelitözü Mahallesi geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu hemen 112'yi haber verdi. Olay yerine trafik polisi ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araç içinde çıkarken, şans eseri burnu bile kanamadı.

Ekipleri gerekli tutanaklarını hazırlayarak normale dönerken, araç çekici yardımıyla çekildi. - BİLECİK

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

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