Bu apartmandaki evlere misafir kabul edilmiyor
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Bu apartmandaki evlere misafir kabul edilmiyor

23.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:46
Bu apartmandaki evlere misafir kabul edilmiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir apartmanın yönetimi örnek bir davranışa imza atarak, apartman sakinlerinin sağlığı için evlere misafir kabul edilmemesi tavsiye kararını aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir apartmanın yönetimi örnek bir davranışa imza atarak, apartman sakinlerinin sağlığı için evlere misafir kabul edilmemesi tavsiye kararını aldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ederken, Efeler'deki bir apartmanın yönetimi aldıkları örnek kararla takdir topladı. Son günlerde akraba, komşu, taziye ziyaretleri gibi sebeplerle vakalarda artış yaşandığının tespit edilmesi üzerine Sağlık Bakanlığınca alınan tavsiye kararlara uyarak harekete geçen Yedi Eylül Mahallesi Akasya Apartmanı yönetimi, örnek bir karara imza attı. Apartman sakinlerinin sağlığını koruyabilmek adına, evlere misafir ve ziyaretçi alınmamasını isteyen apartman yönetimi, astıkları uyarı yazısıyla apartman sakinlerinin hassas davranmasını istedi. Apartman girişine asılan uyarı da "Akasya Apartmanı sakinleri, Covid-19 salgınının tırmandığı bu dönemde, devletimizin aldığı önlemler doğrultusunda, apartman sakinleri olarak akraba, komşu, ziyaretçi gibi kişileri almayalım. Bu konuda hassas davranılması önemle duyurulur. Not, görüldüğünde yetkililere ihbar edilecektir" ifadeleri yer aldı.

"Gerekli önlemleri alıyoruz"

Bugüne kadar apartmanlarında hiçbir sıkıntının yaşanmadığını ve yaşanmaması adına da böyle bir karar aldıklarını ifade eden Apartman Yöneticisi Mustafa Ateş; "Akasya Apartmanı olarak salgın nedeniyle apartmanımızda gerekli sağlık önlemlerini almış durumdayız. Apartmanımızda 28 daire var ve bugüne kadar herhangi bir hastalığa rastlanmadı. Apartmandaki ortak alanları kullanan tüm sakinlerimiz de önlemlere uyarak dezenfektanları gerekli şekilde kullanıyorlar. Bunu da sık sık dezenfektanları değiştirmemizden anlayabiliyoruz. Sık sık asansörün kapıları, düğmeleri ve merdivenler gibi tüm ortak kullanım alanlarında da gerekli dezenfekte çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda hassas ve titiz davranıyoruz. Son dönemde özellikle ev ziyaretlerinden dolayı yaşanan vaka artışlarıyla birlikte apartman sakinlerimizin de sağlığını korumak adına yönetim olarak böyle bir karar aldık. Salgın süresince evlerimize ziyaretçi veya misafir kabul edilmemesi konusunda uyarılarda bulunduk ve uyarı afişlerimizi astık. Sağlığımız için aldığımız kararlara uyan, tüm sakinlerimize de teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

Bu apartmandaki evlere misafir kabul edilmiyor
Bu apartmandaki evlere misafir kabul edilmiyor
Bu apartmandaki evlere misafir kabul edilmiyor
Bu apartmandaki evlere misafir kabul edilmiyor
Bu apartmandaki evlere misafir kabul edilmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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