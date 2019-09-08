08.09.2019 15:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Burada özellikle muhalefet partilerine bir çağrı yapmak istiyorum ve onlara gönül verenlere. Bugün sessiz kalanlara sesleniyorum. Korkmayın, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan annelere destek verin. Çünkü bu annelerin haykırışları terörü kıracak. Bu annelerin haykırışları teröre kepenk kapattıracak." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin Samsun 81. İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Karaaslan, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine işaret etti.

Diyarbakır annelerinin gözyaşlarına ve seslerine karşın bir tarafta hala sessizlik olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bugün Türkiye'de Diyarbakır'dan gelen bir ses var. Diyarbakır'da gözyaşı var. Diyarbakır'da annelerin evlatlarını geri istediği bir haykırış var. HDP il binasının önünde annelerin bir nöbeti var. Bu ailelerin çığlığı var, gözyaşları var. Bir tarafta da sessizlik var, görmeyen gözler var. Dinlemeyi reddeden kulaklar var. Bu ailelerin gözyaşlarına, haykırışlarına sessiz kalanların iki yüzlülüğünü sorgulama zamanı değil midir." diye konuştu.

"Bu annelerin haykırışları teröre kepenk kapattıracak"

Muhalefet partilerine ve onlara gönül verenlere seslenerek terör karşısında birlik olunması gerektiğinin altını çizen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Burada özellikle muhalefet partilerine bir çağrı yapmak istiyorum ve onlara gönül verenlere. Bugün sessiz kalanlara sesleniyorum. Korkmayın, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan annelere destek verin. Çünkü bu annelerin haykırışları terörü kıracak. Bu annelerin haykırışları teröre kepenk kapattıracak. O yüzden gelin teröre karşı birleşelim. Çünkü teröre sessiz kalmak da terörü desteklemektir. Bugün Kaz Dağları'nda 'çevreciyim' diyerek konserler verenlerin sesi PKK'nın 'ormanları biz yaktık' dediği güne kadar çıkmıştır. Türkiye için ne acı, terör örgütü ormanları yaktığını söylediği zaman sesin kesilmesi ne acı."

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına dikkatleri bozmak düştü"

Türkiye'nin en önemli gündeminin Diyarbakır'daki anneler olduğunu ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kullanımında olan ve "ihtiyaç fazlası" denilerek Yenikapı'ya çektiği araçlarla dikkatleri dağıtmaya çalıştığını ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'lüks' diyerek araçları Yenikapı'ya getirdi. Biz de bir lüks bekledik. 31 Mart öncesinde HDP, 'bizim desteğimizle İstanbul'u kazanacağını sakın unutmasın' demişti. Biz o zaman kürsülerden bu nasıl tehdit demiştik. Kurdukları zaman bir türlü itiraf edemedikleri bu ittifak...Bugün Türkiye'nin en önemli gündemi Diyarbakır'daki anneler. Evlatları kaçırılan, HDP'nin önünde eylem yapan anneler. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ne düştü? Dikkatleri bozmak düştü. Çünkü ona, 'siyaset yaptırmayız' diyen güç belli ki bunu emretti. ve bugün PKK'dan bir talimat geldiğinde sesini kesenlerle bugün analar ağlarken onlara destek vermek şöyle dursun, Diyarbakır ziyaretinde PKK ile kol kola halay çekenlere bu millet hak ettiğini mutlaka verecektir."

Kaynak: AA