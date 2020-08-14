"Bu anlaşmayı desteklemek mümkün değildir" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE ve İsrail anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşmayı desteklemek mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE ve İsrail anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşmayı desteklemek mümkün değildir" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE ve İsrail anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşmayı desteklemek mümkün değildir. Anlaşmanın amacı sözde Yüzyılın Anlaşmasını desteklemek için ABD'nin öncülüğünde yapılmıştır. Anlaşma 2 devletli çözümü adeta ortadan kaldırmaya yöneliktir. BAE, tek taraflı bir şekilde Arap barış inisiyatifini ortadan kaldırmaya çalışıyor. BAE yönetimi yıllardır Filistin yönetimi zayıflatmak için her türlü oyunu çevirdi. Bazı Arap ülkelerine de Filistin konusunda baskı yapan bir ülke. Kendi çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ettiğini açık ve net bir şekilde söylüyoruz" dedi.

DOĞU AKDENİZ İLE İLGİLİ YAŞANAN GELİŞEMELER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmelere ilişkin, "Gerginlik arttı. Gerginliğin sorumlusu Türkiye değil Yunanistan'dır. Biz faaliyetlerimizi başlatmak için 2018 yılına kadar sabırla bekledik. Yunanistan'ın Mısır'la anlaşması iyi niyetle bağdaşmaz. Oruç Reis gemimize taciz gibi adımlar karşılığını alır" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA