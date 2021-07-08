Bu Android Uygulaması Akıllı Telefonunuzun Suya Dayanıklılığını Kontrol Ediyor

Akıllı telefon üreticileri, sattıkları el cihazlarıyla, yani bir dizi testten geçtilerse, her zaman bir IP veya Giriş Koruması derecesi sağlar.

Akıllı telefon üreticileri, sattıkları el cihazlarıyla, yani bir dizi testten geçtilerse, her zaman bir IP veya Giriş Koruması derecesi sağlar. Ancak yeni bir Android uygulaması telefonunuzun suya dayanıklılığını test ediyor.

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Ancak merak ediyorsanız ve akıllı telefonunuzun suya dayanıklı olup olmadığını test etmek istiyorsanız, bu işi yapan Water Resistance Tester adlı bir uygulama var. Bu şekilde, sıvıların muhafazanın içine sızmasını engelleyip engelleyemeyeceğini öğrenmek için cihazınızı suya batırmanız ve kalıcı olarak zarar vermeniz gerekmez.

Akıllı telefonunuz da dahil olmak üzere her şey eskir ve zamanla bozulan sadece elektronik parçalar değil, aynı zamanda ahizeyi koruyan contalardır.

Google Play Store'da bulunan Water Resistance Tester, cihazınızın barometresini kullanarak bu mühürlerin bütünlüğünü test eder. Kullanımı tamamen ücretsizdir ve aşağıdaki resimlere göz atarsanız, doğruluğunu doğrulamak için uygulamayı kendimiz test etmeye karar verdik.

Etrafta bir OnePlus Nord vardı, bu yüzden uygulamayı yükledik ve uygulamayı test etmeye karar verdik. OnePlus, Nord'u bir IP derecesine sahip olduğu için pazarlamadı ve elbette, iki başparmağımızı ekrana sertçe bastırmak için kullandığımızda, uygulama bize zaten bildiklerimizi bildirdi.

Ancak, sahip olduğunuz cihazın suya dayanıklı olduğuna dair bir onay almış olmanız, onu yüzerken yanınıza almanız durumunda cihazın çalışmaya devam edeceğini garanti etmez.

Kısacası, akıllı telefonunuzun koruma seviyeleri konusunda kendinize biraz rahatlık sağlamak için Suya Dayanıklılık Test Cihazı'nı kullanın, ancak cihazınız elinizdeyken su birikintilerinden uzak durun.

Kaynak: Turkmmo