Bu Android Uygulamaları Hemen Telefonunuzdan Silin! Google, gizlilik politikasını ihlal eden 38 Android uygulamasını mağazadan kaldırdı. Zararlı tespit edilen ve Google Play Store'dan kaldırılan Android uygulamaları, güzellik, selfie, fotoğraf filtreleme gibi kullanıcıların en çok aradığı, indirip kullandığı uygulamalar.

Google, gizlilik politikasını ihlal eden 38 Android uygulamasını mağazadan kaldırdı. Zararlı tespit edilen ve Google Play Store'dan kaldırılan Android uygulamaları, güzellik, selfie, fotoğraf filtreleme gibi kullanıcıların en çok aradığı, indirip kullandığı uygulamalar.

Google da Apple gibi uygulamaları kalite kontrolden geçirdikten sonra mağaza yayınlıyor ancak geliştiriciler katı önlemleri atlamanın bir yolunu mutlaka buluyor. Google tarafından son zamanlarda 38 zararlı uygulama tespit edildi. Kullanıcıların cihazlarını alakasız reklamlarla istila eden uygulamaların geliştiricisinin aynı olması ise dikkat çekici. Bu grup, kaynak kodu içindeki kötü amaçlı reklamcılık özelliklerini devre dışı bırakarak Google'ın sansür katmanını aşmayı başardı.

Kötü amaçlı uygulamalar, güvenlik şirketi White Ops tarafından tespit edildi. Şirket sorunu keşfettikten sonra Google'a bildirdi ve uygulamaların kaldırılmasını önerdi. Bu seferki kötü amaçlı uygulamaların çoğu güzellik uygulamaları, selfie veya fotoğraf filtreleri ile ilgili. Bu uygulamalar yüklendikten sonra reklam borbardımanına tutuyor, sürekli bir tarayıcı açıyor ve belirli web sitelerine yönlendiriyor ve hatta ekrandaki uygulama simgesini gizleyerek uygulamaların kaldırılmasını önlüyor.

Google'ın hızlı aksiyonuna rağmen, White Ops toplamda yarım milyondan fazla indirme yapılan 17 uygulama olduğunu söylüyor. Kötü amaçlı uygulamaların çoğu daha önce Play Store'da bulunan ancak kaldırılan uygulamanın yeni bir sürümü. Uygulamalar temizlediğinden mağazada tekrar yer alabiliyor ancak bir güncelleme vasıtasıyla zararlı kodlar tekrar gönderiliyor. White Ops tarafından bahsedilen tüm uygulamalar kaldırıldı. Aşağıdaki listeyi kontrol etmenizi ve içinde yükledikleriniz varsa silmenizi öneririz:

Zararlı Uygulamaların Listesi

Yoroko Camera - 100.000 İndirme

Solu Camera - 500.000 İndirme

Lite Beauty Camera - 1 Milyon İndirme

Beauty Collage Lite - 500.000 İndirme

Beauty & Filters Camera - 1 Milyon İndirme

Photo Collage & Beauty Camera - 100.000 İndirme

Beauty Camera Selfie Filter - 500.000 İndirme

Gaty Beauty Camera - 10.000 İndirme

Pand Selife Beauty Camera - 50.000 İndirme

Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera - 1 Milyon İndirme

Benbu Selife Beauty Camera - 1 Milyon İndirme

Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor - 1 Milyon İndirme

Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera - 500.000 İndirme

Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera - 1 Milyon İndirme

Selife Beauty Camera & Photo Editor - 100.000 İndirme

Fog Selife Beauty Camera - 100.000 İndirme

First Selife Beauty Camera & Photo Editor - 500.000 İndirme

Vanu Selife Beauty Camera - 100.000 İndirme

Sun Pro Beauty Camera - 1 Milyon İndirme

Funny Sweet Beauty Camera - 500.000 İndirme

Little Bee Beauty Camera - 1 Milyon İndirme

Beauty Camera & Photo Editor Pro - 1 Milyon İndirme

Grass Beauty Camera - 1 Milyon İndirme

Ele Beauty Camera - 1 Milyon İndirme

Flower Beauty Camera - 100.000 İndirme

Best Selfie Beauty Camera - 1 Milyon İndirme

Orange Camera - 500.000 İndirme

Sunny Beauty Camera - 1 Milyon İndirme

Landy Selfie Beauty Camera - 500.000 İndirme

Nut Selfie Camera - 1 Milyon İndirme

Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera - 10.000 İndirme

Art Beauty Camera-2019 - 50.000 İndirme

Elegant Beauty Cam-2019 - 50.000 İndirme

Selfie Beauty Camera & Funny Filters - 100.000 İndirme

Selfie Beauty Camera Pro - 1 Milyon İndirme

Pro Selfie Beauty Camera - 500.000 İndirme

İsimsiz (com.satu.beauty.selfie.camera)

İsimsiz (com.beautyphotos.collage.camerafiltrers)