Bu An Ömre Bedel

Erken doğup anne kucağından önce kuvözle tanışan aceleci bebeklerle anneleri arasında duygusal bağın kurulması amacıyla İzmir Kent Hastanesi'nde başlatılan "Kanguru Bakımı" uygulaması Işıl bebek ile doktor annesi Gülnur Şenyağcı'yı buluşturdu. 45 gündür kuvözde yatan bebeğini ilk kez kucaklayıp kokusunu duyan anne Şenyağcı, "Bu anın mutluluğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Teni tenime değdi, kalp atışlarını duydum, o an muhteşemdi" dedi. Buluşma anı fotoğrafı ise her şeyi anlatmaya yetti.

Manisa'nın Turgutlu Devlet Hastanesi'nde Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Gülnur Özyağcı (38) ile eczacı Bahadır Özyağcı'nın (39) ilk çocukları Ceren Işıl geçtiğimiz 28 Temmuz'da İzmir Kent Hastanesi'nde dünyaya geldi. 30 haftalık, 1270 gram doğan Işıl bebek, Yenidoğan Yoğun Bakın Servisi'nde kuvöze yatırıldı. Bebeğini her gün ziyaret edip sadece kuvözün dışından seyreden anne Şenyağcı, Kent'te başlatılan kanguru bakımı uygulamasıyla taburcu edilmeden önce her gün kısa sürelerle de olsa bebeğini bağrına basmanın, öpüp koklamanın mutluluğunu yaşıyor.

TEN TENE TEMAS SAĞLANIYOR

Kent Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hemşiresi Havva Gökduman annelere büyük mutluluk yaşatan uygulamayı anlattı; "Kanguru bakımı annenin göğsüne bebeğinin yatırılılarak ten tene temaslarının sağlanmasıdır. Bu yöntem, prematüre bebeğin dış ortama uyumunu kolaylaştıran, sakinleşmesini ve anne-bebek arasındaki duygusal bağın kurulmasını sağlıyor" diye konuştu.

MUTLULUKLARI GÖRÜLMEYE DEĞER

Kent Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Uzm. Dr. Cengiz Öztürk de, Işıl bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Işıl bebek anne sütüyle besleniyor, yavaş yavaş kilo alıyor. 2 kiloya ulaştığında taburcu edeceğiz. Bu süreçte de pek çok olumlu sonuçları olan 'kanguru bakımı' uygulamasıyla annesinin bebeğini kucaklamasını sağlıyoruz. Mutlulukları görülmeye değer" diye konuştu.

O BULUŞMA ANI TARİF EDİLEMEZ

Öte yandan erken doğan bebeğinin kuvöze konulmasının ardından büyük üzüntü ve endişe yaşadığını belirten anne Gülnur Özyağcı duygularını şöyle dile getirdi.

"Her gün ağlıyordum. Onu kuvözde bırakıp gitmek beni kahrediyordu. Geçtiğimiz Bayramda kuvözün içinden sevmemize izin verdiler, bayram sevinci yaşattılar bize. Ama bu buluşma, onun teninin tenime değdiği an kalbim duracak gibi oldu. Kalp atışlarını duydum, kokusunu içime çektim. Tarifsiz bir duygu, tarifsiz bir mutluluk. Bu uygulama bebekler için de iyi, duygusal açıdan kendilerini yalnız hissetmelerini engeller bence. Anne sıcaklığını hissederler. Anneler için de çok önemli. Yalnız kalıyoruz, onu orada görmek çok üzücü bir şey. Dokunarak bile en azından yayındayım, diyebiliyorsunuz, sadece bunu yapabiliyorsunuz. Bebeğimi kucaklamak var ya dünyada bundan daha güzel bir şey yok."ı."