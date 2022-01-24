Bu akşamki diziler: 24 Ocak Bu akşam bu tv de ne var? Bugün hangi dizi var?
Bu akşamki diziler neler? televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 24 Ocak Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 24 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 24 Ocak Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Savaş Gemisi (Yabancı Sinema)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:15 Asi
00:15 Yasak Elma
02:30 Kanunsuz Topraklar
04:45 Kefaret
06:00 Kadın
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
00:20 Kuruluş Osman
02:15 Kalp Yarası
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
00:30 Annemizi Saklarken
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:50 Yeşil Deniz
05:00 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star 2022
13:30 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2022
00:00 Çinli Satıcı
02:15 Üç Kuruş
05:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş