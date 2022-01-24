Bu akşamki diziler: 24 Ocak Bu akşam bu tv de ne var? Bugün hangi dizi var?

Bu akşamki diziler neler? televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 24 Ocak Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 24 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 24 Ocak Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

24 OCAK PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Savaş Gemisi (Yabancı Sinema)

02:00 Gelinim Mutfakta

04:15 Asi

24 OCAK PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

00:15 Yasak Elma

02:30 Kanunsuz Topraklar

04:45 Kefaret

06:00 Kadın

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

24 OCAK PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

02:15 Kalp Yarası

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

24 OCAK PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)

22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)

00:30 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

24 OCAK PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:50 Yeşil Deniz

05:00 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

24 OCAK PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star 2022

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2022

24 OCAK PAZARTESİ SHOW YAYIN AKIŞI

00:00 Çinli Satıcı

02:15 Üç Kuruş

05:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

Haberler.com - Gündem