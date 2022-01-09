Bu akşam Yargı yeni bölüm var mı? 9 Ocak bu hafta Yargı var mı? Yargı yeni bölüm bugün olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Kanal D'nin merakla takip edilen dizisi Yargı bugün olacak mı merak edildi. Normalde bu hafta diziler yılbaşı tatili yapmıştı. Peki, Bu akşam Yargı var mı, yok mu? Bu hafta Yargı var mı? 9 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm bugün olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yargı yılbaşı arası verdi mi? İşte detaylar...
Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Yargı var mı, yok mu? Bu hafta Yargı var mı? 9 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm bugün olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Normalde bu hafta diziler yılbaşı arası yapmıştı. Fakat Yargı geçtiğimiz hafta yılbaşı arasından dolayı yayınlanmadığı için yeni bölümü bugün yani 9 Ocak Pazar 2022 tarihinde ekranlara gelecek. Yeni bölüm saat 20:00 itibarıyla ekranlarda olacak.
Yargı 15. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Ceylin hatırladıkları ile daha da kötü bir hale geliyor. Ilgaz ise onun kendini toparlaması gerektiğini ve bu süreçte hep yanında olacağını söylüyor.
Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin (Pınar Deniz), katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla
Yeni bölüm bir yüzleşmeye daha gebe.? #Yargı, bu akşam saat 20.00'de @KanalD'de: https://t.co/HkM8i5UBhn @ayyapim @kaanurgancioglu pic.twitter.com/nLbmtNajlh— Yargı Dizi (@yargidizi) January 9, 2022
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