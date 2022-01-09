Bu akşam Yargı yeni bölüm var mı? 9 Ocak bu hafta Yargı var mı? Yargı yeni bölüm bugün olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Yargı var mı, yok mu? Bu hafta Yargı var mı? 9 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm bugün olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

9 OCAK PAZAR BU AKŞAM YARGI VAR MI, YOK MU?

Normalde bu hafta diziler yılbaşı arası yapmıştı. Fakat Yargı geçtiğimiz hafta yılbaşı arasından dolayı yayınlanmadığı için yeni bölümü bugün yani 9 Ocak Pazar 2022 tarihinde ekranlara gelecek. Yeni bölüm saat 20:00 itibarıyla ekranlarda olacak.

YARGI YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yargı 15. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Ceylin hatırladıkları ile daha da kötü bir hale geliyor. Ilgaz ise onun kendini toparlaması gerektiğini ve bu süreçte hep yanında olacağını söylüyor.

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

YARGI KONUSU NE?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin (Pınar Deniz), katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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