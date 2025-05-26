Bu akşam Uzak Şehir var mı?

Uzak Şehir dizisi, dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı?, yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak? İşte 26 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel detaylar...

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun,Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer

BU AKŞAM UZAK ŞEHİR VAR MI?

Kanal D yayın akışında 20:00 kuşağında yer alan Uzak Şehir yeni bölüm, dizinin hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikriye'nin ölümü, Alya'nın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Yasın gölgesinde, pişmanlıklar birer birer gün yüzüne çıkar. Cihan, Alya'nın bu çalkantılı günlerinde yanında dimdik durmaya çalışsa da Boran'la ilgili ortaya çıkan yeni bir gelişme tüm odağını değiştirir. Gözünü karartan Cihan, Nadim ve Ecmel'in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçer.

Bu hesaplaşma artık sadece Cihan'ı değil, Alya'yı da tehdit eden bir hale gelir. Cihan'ı tehlikeden uzak tutmaya çalışan Alya, onun tavizsiz kararlılığı karşısında çaresizce sertleşir. İçinde sakladığı duygular, öfkesine kılıf olur.