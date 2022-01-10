Bu akşam Üç Kuruş var mı, yok mu, neden yok? Üç Kuruş yeni bölümleri hangi gün? Üç Kuruş bitti mi, final mi yaptı? 10 Ocak Üç Kuruş neden başlamadı?

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Bu akşam Üç Kuruş var mı, yok mu, neden yok? Üç Kuruş yeni bölümleri hangi gün? Üç Kuruş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kuruş neden başlamadı?

BU AKŞAM ÜÇ KURUŞ VAR MI, YOK MU?

10 Ocak Pazartesi bu akşam Üç Kuruş dizisi ekranlara gelmeyecek. Show TV'nin yayın akışında dizi yer almadı. Bugün "Güldür Güldür Show" programının tekrarı ekrana gelecektir. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

ÜÇ KURUŞ NEDEN YOK, ARA MI VERDİ?

Üç Kuruş dizisi yılbaşı arası nedeniyle bu hafta da ekranlara gelmeyecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat yayın akışında dizinin yer almaması aranın bir hafta daha uzatıldığını gösteriyor.

SHOW TV 10 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 - Üç Kuruş (Tekrar)

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 9. Bölümünde; Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır. Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz. Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor. Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideridir.

Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun asi, idealist komiseridir.

İrfan Kahraman (Diren Polatoğulları): Seri katildir.

Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızıdır.

Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir.

Neriman Çaka (Nursel Köse): Kartal'ın halasıdır.

Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.

Nezih Yöndel (Zafer Algöz): Bahar'ın babasıdır.

Baybars (Kadir Çermik): Mafya babasıdır.

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