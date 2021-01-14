Bu akşam Survivor yeni bölüm var mı? Survivor 2021 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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Bu akşam Survivor yeni bölüm var mı? Survivor 2021 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

14.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:04
Bu akşam Survivor yeni bölüm var mı? Survivor 2021 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, bu sene de yeni sezonuyla seyircilerle buluştu. Survivor gönüllüler ve ünlüler takımının kıyasıya mücadele ettiği yarışma TV8'de yeni bölümleriyle soluksuz devam ediyor. Seyirciler, 14 Ocak Perşembe, bu akşam survivor var mı? Bu akşam Survivor yeni bölüm var mı? Survivor 2021 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

TV8'in sevilen yarışması Survivor ekranlara hızlı bir dönüş yaptı. Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takımda yayınlanan Survivor, haftada 5 gün seyircilerle buluşuyor. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanan Survivor 2021 yeni bölümü bugün ekranlarda olacak. İşte detaylar...

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

Survivor 2021 yeni bölümü bugün var. Survivor yeni bölüm, bu akşam saat 20:00'da Survivor Panaroma'dan hemen sonra ekranlarda olacak. Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ardından, Survivor Ekstra canlı olarak yayında olacak. Yarın yani cuma günü Survivor yok, Survivor 2021 cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve perşembe olmak üzere 5 gün yayınlanıyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Surivor'ın ilk haftasında elenen isim Gönüllüler takımından Sena oldu.

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