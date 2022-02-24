Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? 24 Şubat Perşembe günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 24 Şubat TV8 yayın akışı!

İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 24 Şubat Perşembe günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 24 Şubat Perşembe günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 24 Şubat PerşembeTV8 yayın akışı!

BUGÜN 24 ŞUBAT PERŞEMBE 2022 SURVİVOR YOK MU?

Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8 yayın akışına göre Canım Annem dizisi en son bölümüyle 19:15 'de ekranlara gelecek. Saat 20:45 'de ise "Karakomik Filmler: Deli & Emanet/ TV'DE İLK" filmi yayınlanacaktır. Survivor yeni bölümüyle Cuma günü ekranlarda olacak.

24 ŞUBAT PERŞEMBE SURVİVOR NEDEN YOK?

Normalde geçtiğimiz yıl Çarşamba ve Cuma günleri dizi olduğundan dolayı TV8'de Survivor yayınlanmıyordu. Fakat bu sene Survivor Çarşamba günü yayınlandığı için Perşembe ekranlara gelmiyor. Aynı şekilde Cuma günü de Kırmızı Oda'dan dolayı yayınlanmıyordu. Fakat Kırmızı Oda geçen hafta final yaptığı için yarın Survivor 2022 yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sadece Perşembe günleri yayınlanmayacak.

24 ŞUBAT PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

24 ŞUBAT PERŞEMBE 2022 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

19:15 - Canım Annem

20:45 - Karakomik Filmler: Deli & Emanet/ TV'DE İLK

23:15 - Canım Annem

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