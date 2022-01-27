Bu akşam Survivor var mı, yok mu? 27 Ocak Perşembe günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 27 Ocak TV8 yayın akışı!
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 27 Ocak Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 27 Ocak Perşembe günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? Survivor yeni bölümleri hangi gün ekrana geliyor?
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 27 Ocak Perşembe günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 27 Ocak Perşembe günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 27 Ocak PerşembeTV8 yayın akışı!
Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor en son bölümüyle 19:15 'de ekranlara gelecek. Saat 20:00 'da ise "Recep İvedik 6" filmi yayınlanacaktır. Survivor yeni bölümüyle Cumartesi günü ekranlarda olacak.
Normalde geçtiğimiz yıl Çarşamba ve Cuma günleri dizi olduğundan dolayı TV8'de Survivor yayınlanmıyordu. Fakat bu sene Survivor Çarşamba günü yayınlandığı için Perşembe ekranlara gelmiyor. Cuma günü ise Kırmızı Oda dizisi olduğundan dolayı yayınlanmamaktadır. Fakat TV8'de yakın zamanda yeni başlayacak olan dizinin günü Çarşamba'ya alınırsa haliyle Survivor Çarşamba değil Perşembe ekranlarda olacak.
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- 16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 19:15 - Survivor All Star
- 20:00 -Recep İvedik 6
- 22:30 -Ailecek Şaşkınız