Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor? Cuma günü akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor? Cuma günü akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman?

27.11.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:21
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor? Cuma günü akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Sokağa çıkma yasağı geçen hafta uygulanmaya başlanmıştı. Bu hafta da kısıtlama devam edecek. Peki bugün 27 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu akşam yasak olacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler kapalı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?

Sokağa çıkma yasağının günleri karıştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından bu akşam Cuma günü saat 8'de sokağa çıkma yasağı olacak mı onu araştırıyor. Peki sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Bu akşam yasak olacak mı?

BU AKŞAM (27 KASIM CUMA) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı bugün değil yarın akşam 28 Kasım Cumartesi günü akşam saat 8'de başlayacaktır. Yani bugün 27 Kasım Cuma günü saat 8'den sonra yasak olmayacaktır.

Buna ek olarak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Her gün 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Her gün 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise gün içerisinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Canlı yayında aşka geldiler! Fenomen Hanife Gürdal'ın ayladır beklediği hayali gerçek oldu
Canlı yayında aşka geldiler! Fenomen Hanife Gürdal'ın ayladır beklediği hayali gerçek oldu
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor? Cuma günü akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Yani hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri akşam 8'de sokağa çıkma yasağı başlayacak olup sabah 10'a kadar yasak devam edecektir.

BU HAFTA İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLANGIÇ SAATLERİ

28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır. 29 Kasım Pazar sabah 10.00'a kadar sürecektir.

29 Kasım Pazar akşam 20.00'de başlayacak olup, 30 Kasım Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecektir.

YENİ TEDBİRLER OLACAK MI?

Yapılan açıklamaya göre koronavirüs kapsamında ilerleyen günlerde yeni tedbirler, yeni kısıtlamalar gündeme gelebilir. Şuanki kısıtlama geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan kısıtlamadır.

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman?
20 yaş altı altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bu hafta mı başlayacak?
20 yaş altı altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bu hafta mı başlayacak?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler, hangi saat aralığında?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler, hangi saat aralığında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Fahrettin Koca Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Cem Yılmaz Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Okan Buruk Ozan Tufan Deniz Türüç Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk Bakan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı, bugün saat kaçta başlıyor? Cuma günü akşam 8'den sonra yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 14:22:00. #1.15#
title