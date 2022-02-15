Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçı var mı? 15-16 Şubat 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları var mı, kimle kim oynayacak, eşleşmeler nasıl?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri bugün ve yarın oynanıyor. Futbol severler 2. tur eşleşmeleri kimle kim arasında oynanacak merak ediyor. Peki, Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçları var mı? 15-16 Şubat 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var mı, kimle kim oynayacak? Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Büyük eşleşmelerin olacağı Şampiyonlar Ligi 2. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Messi'li PSG, Ronaldo'suz Real Madrid ile karşılaşacak. İşte maçlar ve saatleri...
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri geçtiğimiz aylarda ilk başta hatalı çekilmişti. Ardından yeniden çekilen eşleşmeler sonucunda takımların rakipleri belli oldu. İşte yeni eşleşmeler.
Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:
- Salzburg - Bayern Münih
- Sporting - Manchester City
- Benfica - Ajax
- Chelsea - Lille
- Atletico Madrid - Manchester United
- Villarreal - Juventus
- Inter - Liverpool
- PSG - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları şubat ayında oynayacak. İlk maçlar 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.
15 Şubat Salı ve 16 Şubat Çarşamba günleri 2. tur eşleşmelerin ilk karşılaşmaları oynanacak.
15 Şubat Salı bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları:
- PSG - Real Madrid (Saat 23:00)
- Sporting Lisbon - Manchester City (Saat 23:00)
16 Şubat Çarşamba yarınki Şampiyonlar Ligi maçları:
- Inter - Liverpool (Saat 23:00)
- Salzburg - Bayern Münih (Saat 23:00)
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacaktır.