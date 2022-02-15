Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçı var mı? 15-16 Şubat 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları var mı, kimle kim oynayacak, eşleşmeler nasıl?

Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Büyük eşleşmelerin olacağı Şampiyonlar Ligi 2. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Messi'li PSG, Ronaldo'suz Real Madrid ile karşılaşacak. İşte maçlar ve saatleri...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASILDIR 2022?

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri geçtiğimiz aylarda ilk başta hatalı çekilmişti. Ardından yeniden çekilen eşleşmeler sonucunda takımların rakipleri belli oldu. İşte yeni eşleşmeler.

Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları şubat ayında oynayacak. İlk maçlar 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

BU HAFTA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?

15 Şubat Salı ve 16 Şubat Çarşamba günleri 2. tur eşleşmelerin ilk karşılaşmaları oynanacak.

15 Şubat Salı bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları:

PSG - Real Madrid (Saat 23:00)

Sporting Lisbon - Manchester City (Saat 23:00)

16 Şubat Çarşamba yarınki Şampiyonlar Ligi maçları:

Inter - Liverpool (Saat 23:00)

Salzburg - Bayern Münih (Saat 23:00)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacaktır.

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