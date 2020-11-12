Bu akşam Masterchef kazanan takım hangisi oldu? 12 Kasım Masterchef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu?

TV8'in sevilen programlarından MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 12 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef potaya kim gitti?