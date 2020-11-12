Bu akşam Masterchef kazanan takım hangisi oldu? 12 Kasım Masterchef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu?
TV8'in sevilen programlarından MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 12 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef potaya kim gitti?
MasterChef 2020'de oldukça heyecanlı bir bölüm daha bu akşam TV8 izleyicileri ile buluşuyor ve dokunulmazlık oyunundaki değişiklikler heyecanı doruğa çıkarıyor! Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 12 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?
MASTERCHEF 12 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bugün, şefler ana malzeme olarak enginar, ayva, un ve palamut verdi. Kırmızı takım kaptanı Emir eşliğinde kırmızı takım yemeklerine karar verdi. Mavi takım kaptanı Esra eşliğinde ise mavi takım ne yapacağına hangi malzemelerin lazım olduğuna karar verdi.
Kırmızı takımın avantajlı olması sebebiyle takımları Emir eşleştirdi.
- Aşama aşama olan yarışmada ilk olarak tezgahlarda Ebru ile Eray börek yapımında yarıştı.
- Aynı zamanda Özgül ve Uğur enginar ile yapılan bir yemekte yarıştılar.
Özgül - Uğur
Emir - Serhat
Eray - Ebru