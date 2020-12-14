Bu akşam Masterchef elenen isim kim oldu? Sefa mı, Serhat mı, Barbaros mu elendi?
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Bu akşam Masterchef elenen isim kim oldu? Sefa mı, Serhat mı, Barbaros mu elendi?

14.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 00:16
Bu akşam Masterchef elenen isim kim oldu? Sefa mı, Serhat mı, Barbaros mu elendi?

Masterchef Türkiye 2020'nin sonuna yaklaşırken heyecan da artıyor. Haftanın takımları 3'er kişiden oluştu. Barbaros, Sefa ve Serhat'ın yarıştığı eleme potasında elenen isim belli oluyor. Masterchef elenen isim bu akşam kim oldu? Sefa mı, Serhat mı, Barbaros mu elendi?

Masterchef eleme heyecanı devam ediyor. Balkan yemekleri ile yarışan iki takım sonrasında bir eleme adayı daha bu akşam belli oluyor. Masterchef'te bu akşam Balkan yemekleri yapılıyor. İki aşamadan oluşan eleme gününde ilk olarak bir eleme adayı daha belirleniyor. 3 eleme adayının yeniden yaraşacağı gün sonunda bir kişi elenecek.

13 ARALIK MASTERCHEF YEMEKLERİ

Masterchef'te bu akşam Balkan yemekleri yapıldı.

Şile paprika - kırmızı takım (Kazanan)

Tavce gravce - mavi takım (Kazanan)

Boşnak böreği - Kırmızı takım (Kazanan)

Mişöriz - Mavi takım (Kazanan)

Kaymaçina - Kırmızı takım (Kazanan)

bu akşam yapılan yemekler arasında oldu.

BU AKŞAM MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

Mavi takımda Barbaros, Serhat ve Sefa yer alıyor. Kırmızı takımda ise Özgül, Emir ve Eray bulunuyor. İlk eleme adayları Sefa ve Serhat oldu. Son eleme adayı ise kırmızı takımın kaybetmesi nedeniyle Barbaros oldu.

Bu gecenin eleme adayları arasında en beğenilen tabak Barbaros'un tabağı oldu.

Masterchef'e veda eden isim Sefa oldu.

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