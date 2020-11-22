Bu akşam Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 22 Kasım Masterchef dokunulmazlığı Özgül mü, Sefa mı, Emir mi, Barbaros mu, Ebru mu aldı?
Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Eleme günü olan 22 Kasım Pazar gününde mavi takım dokunulmazlık için yarıştı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım Masterchef dokunulmazlık yemeği ne oldu? Masterchef yemekleri neler? 22 Kasım Azerbaycan menüsü neydi?
Bu akşam Masterchef'te yeniden bir eleme heyecanı yaşanıyor. Elemeden önce ise dokunulmazlık için yarışılıyor. Dokunulmazlık menüsü olarak ise Azerbaycan menüsü tercih edildi. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım Masterchef dokunulmazlık yemeği ne oldu?
22 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK YEMEĞİ : AZERBAYCAN MUTFAĞI
Dovka Çorbası
Şah Pilavı
Gürze
Sazan Levengi
Şekerbura
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dovka çorbası - mavi takım
Şah Pilavı - kırmızı takım
Gürze - mavi takım
Sazan Levengi - kırmızı takım
Şekerbura - kırmızı takım
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlığı kazanmak için mavi takım yarışacak ve aralarından bir kişi dokunulmazlık sahibi olurken bir kişi ise eleme potasına girecek!
Bazı tabaklar çok beğenildi ve kazanan isim de yavaş yavaş belli oluyor...
En çok beğenilen tabaklar ise Barbaros, Emir ve Özgül'ün tabakları oldu.
Dokunulmazlığı kazanan isim: Emir