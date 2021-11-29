Bu akşam maç yok mu? 29 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bugün maç var mı?
Bu akşam maç var mı? 29 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
15:00
Qabala - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
15:00
Maastricht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
17:00
Ufa - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
18:30
Gaz Metan - Farul Constanta
Romanya Liga 1
19:00
Arsenal Tula - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
20:00
Göztepe - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
20:00
Tuzlaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
20:00
Slovan Bratislava - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
20:00
Slovan Bratislava - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
21:00
Elfsborg - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
21:00
Mjallby - Örebro
İsveç Allsvenskan
21:00
Sirius - Hacken
İsveç Allsvenskan
21:00
Vejle - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
21:30
Cluj - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
22:00
FC Emmen - Almere
Hollanda Eerste Divisie
22:30
Ternana - Crotone
İtalya Serie B
22:45
Derby County - QPR
İngiltere Championship
23:00
Osasuna - Elche
İspanya La Liga
23:00
Eibar - Girona
İspanya La Liga 2
23:15
Estoril - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
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