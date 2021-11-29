Bu akşam maç yok mu? 29 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 29 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

15:00 Qabala - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi 15:00 Maastricht - Roda Hollanda Eerste Divisie 17:00 Ufa - Spartak Moskova Rusya Premier Lig 18:30 Gaz Metan - Farul Constanta Romanya Liga 1 19:00 Arsenal Tula - Lokomotiv Moskova Rusya Premier Lig 20:00 Göztepe - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 20:00 Tuzlaspor - BB Erzurumspor Spor Toto 1. Lig 20:00 Slovan Bratislava - SKF Sered Slovakya Fortuna Ligi 20:00 Slovan Bratislava - SKF Sered Slovakya Fortuna Ligi 21:00 Elfsborg - AIK Stockholm İsveç Allsvenskan 21:00 Mjallby - Örebro İsveç Allsvenskan 21:00 Sirius - Hacken İsveç Allsvenskan 21:00 Vejle - FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi 21:30 Cluj - Ac. Clinceni Romanya Liga 1 22:00 FC Emmen - Almere Hollanda Eerste Divisie 22:30 Ternana - Crotone İtalya Serie B 22:45 Derby County - QPR İngiltere Championship 23:00 Osasuna - Elche İspanya La Liga 23:00 Eibar - Girona İspanya La Liga 2 23:15 Estoril - Santa Clara Portekiz Liga NOS

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