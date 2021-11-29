Bu akşam maç yok mu? 29 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var? - Haberler
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Bu akşam maç yok mu? 29 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?

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Bu akşam maç yok mu? 29 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bugün maç var mı?

Bu akşam maç var mı? 29 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

15:00

Qabala - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

15:00

Maastricht - Roda

Hollanda Eerste Divisie

17:00

Ufa - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

18:30

Gaz Metan - Farul Constanta

Romanya Liga 1

19:00

Arsenal Tula - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

20:00

Göztepe - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

20:00

Tuzlaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

20:00

Slovan Bratislava - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

20:00

Slovan Bratislava - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

21:00

Elfsborg - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

21:00

Mjallby - Örebro

İsveç Allsvenskan

21:00

Sirius - Hacken

İsveç Allsvenskan

21:00

Vejle - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

21:30

Cluj - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

22:00

FC Emmen - Almere

Hollanda Eerste Divisie

22:30

Ternana - Crotone

İtalya Serie B

22:45

Derby County - QPR

İngiltere Championship

23:00

Osasuna - Elche

İspanya La Liga

23:00

Eibar - Girona

İspanya La Liga 2

23:15

Estoril - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

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