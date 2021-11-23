Bu akşam maç yok mu? 23 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 23 Kasım Salı bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Dinamo Kiev - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi 20:45 Villarreal - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi 22:45 Coventry - Birmingham İngiltere Championship 23:00 Barcelona - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Chelsea - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Lille - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Malmö - Zenit UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Sevilla - Wolfsburg UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Young Boys - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi

Olası bir Sergen Yalçın ayrılığında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş #SergenYalçın — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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