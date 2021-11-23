Bu akşam maç yok mu? 23 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var
Bu akşam maç var mı? 23 Kasım Salı bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45
Dinamo Kiev - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45
Villarreal - Manchester United
UEFA Şampiyonlar Ligi
22:45
Coventry - Birmingham
İngiltere Championship
23:00
Barcelona - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00
Chelsea - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00
Lille - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00
Malmö - Zenit
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00
Sevilla - Wolfsburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00
Young Boys - Atalanta
UEFA Şampiyonlar Ligi
Olası bir Sergen Yalçın ayrılığında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş #SergenYalçın— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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