Bu akşam maç yok mu? 22 Kasım Pazartesibugün hangi maçlar var? - Haberler
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Bu akşam maç yok mu? 22 Kasım Pazartesibugün hangi maçlar var?

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Bu akşam maç yok mu? 22 Kasım Pazartesibugün hangi maçlar var?

Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var

Bu akşam maç var mı?22 Kasım Pazartesibugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

19:00

Eyüpspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

20:00

Trabzonspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

20:00

Kayserispor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

20:00

KGHM Zaglebie - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

20:30

Verona - Empoli

İtalya Serie A

20:30

Lamia - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

21:00

Real Sociedad B - Girona

İspanya La Liga 2

21:00

Norrköping - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

21:00

Örebro - Kalmar

İsveç Allsvenskan

21:00

Östersunds - Mjallby

İsveç Allsvenskan

21:00

Sonderjyske - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

21:30

Voluntari - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

22:00

Ajax - Roda

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Jong AZ - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Jong PSV - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Jong Utrecht - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

22:30

Cracovia Krakow - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

22:45

Torino - Udinese

İtalya Serie A

22:45

JDA Dijon - Auxerre

Fransa Ligue 2

22:45

San Jose - Santa Cruz

Bolivya Premier Ligi

23:00

Real Zaragoza - Leganes

İspanya La Liga 2

23:00

Rayo Vallecano - Mallorca

İspanya La Liga

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