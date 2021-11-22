Bu akşam maç yok mu? 22 Kasım Pazartesibugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı?22 Kasım Pazartesibugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

19:00 Eyüpspor - Samsunspor Spor Toto 1. Lig 20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig 20:00 Kayserispor - Göztepe Spor Toto Süper Lig 20:00 KGHM Zaglebie - Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa 20:30 Verona - Empoli İtalya Serie A 20:30 Lamia - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 21:00 Real Sociedad B - Girona İspanya La Liga 2 21:00 Norrköping - Djurgarden İsveç Allsvenskan 21:00 Örebro - Kalmar İsveç Allsvenskan 21:00 Östersunds - Mjallby İsveç Allsvenskan 21:00 Sonderjyske - Aalborg Danimarka Süper Ligi 21:30 Voluntari - Dinamo Bucuresti Romanya Liga 1 22:00 Ajax - Roda Hollanda Eerste Divisie 22:00 Jong AZ - FC Emmen Hollanda Eerste Divisie 22:00 Jong PSV - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie 22:00 Jong Utrecht - Volendam Hollanda Eerste Divisie 22:30 Cracovia Krakow - Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa 22:45 Torino - Udinese İtalya Serie A 22:45 JDA Dijon - Auxerre Fransa Ligue 2 22:45 San Jose - Santa Cruz Bolivya Premier Ligi 23:00 Real Zaragoza - Leganes İspanya La Liga 2 23:00 Rayo Vallecano - Mallorca İspanya La Liga

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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