Bu akşam maç yok mu? 22 Kasım Pazartesibugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var
Bu akşam maç var mı?22 Kasım Pazartesibugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
19:00
Eyüpspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
20:00
Trabzonspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
20:00
Kayserispor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
20:00
KGHM Zaglebie - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
20:30
Verona - Empoli
İtalya Serie A
20:30
Lamia - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
21:00
Real Sociedad B - Girona
İspanya La Liga 2
21:00
Norrköping - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
21:00
Örebro - Kalmar
İsveç Allsvenskan
21:00
Östersunds - Mjallby
İsveç Allsvenskan
21:00
Sonderjyske - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
21:30
Voluntari - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
22:00
Ajax - Roda
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Jong AZ - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Jong PSV - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Jong Utrecht - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
22:30
Cracovia Krakow - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
22:45
Torino - Udinese
İtalya Serie A
22:45
JDA Dijon - Auxerre
Fransa Ligue 2
22:45
San Jose - Santa Cruz
Bolivya Premier Ligi
23:00
Real Zaragoza - Leganes
İspanya La Liga 2
23:00
Rayo Vallecano - Mallorca
İspanya La Liga
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
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