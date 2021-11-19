Bu akşam maç yok mu? 19 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı?19 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve cunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

19:00

Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

20:00

Dragovoljac - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

20:00

Tulevik - Kuressaare

Estonya Premium Liga

20:30

Hannover 96 - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

20:30

Sandhausen - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

20:30

Hobro - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

20:30

Amstetten - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

20:30

FC Juniors - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

20:30

Horn - Liefering

Avusturya 1. Ligi

20:30

St.Polten - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

21:00

Odense - Viborg

Danimarka Süper Ligi

21:00

Koge - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

21:00

Banga - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

21:30

Chindia Targoviste - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

22:00

Waasland Beveren - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

22:00

Almere - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

22:00

NAC Breda - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Den Bosch - Oss

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Dordrecht - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

22:00

FC Emmen - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Helmond - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Ajax - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Roda - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

22:00

SC Telstar - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

22:00

VVV Venlo - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

22:25

Austria II - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

22:30

Augsburg - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

22:45

Mechelen - Club Brugge

Belçika Pro League

22:45

QPR - Luton Town

İngiltere Championship

22:45

Queen of South - Inverness

İskoçya Championship

22:45

Dundalk - Derry City

İrlanda Premier Ligi

22:45

Finn Harps - Longford

İrlanda Premier Ligi

22:45

Shamrock Rovers - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

22:45

Sligo Rovers - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

22:45

Waterford - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

23:00

Fuenlabrada - Mirandes

İspanya La Liga 2

23:00

Levante - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

23:00

Monaco - Lille

Fransa Ligue 1

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