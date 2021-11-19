Bu akşam maç yok mu? 19 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var
Bu akşam maç var mı?19 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve cunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
19:00
Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
20:00
Dragovoljac - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
20:00
Tulevik - Kuressaare
Estonya Premium Liga
20:30
Hannover 96 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
20:30
Sandhausen - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
20:30
Hobro - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
20:30
Amstetten - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
20:30
FC Juniors - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
20:30
Horn - Liefering
Avusturya 1. Ligi
20:30
St.Polten - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
21:00
Odense - Viborg
Danimarka Süper Ligi
21:00
Koge - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
21:00
Banga - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
21:30
Chindia Targoviste - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
22:00
Waasland Beveren - Mouscron
Belçika 1. B Ligi
22:00
Almere - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
22:00
NAC Breda - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Den Bosch - Oss
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Dordrecht - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
22:00
FC Emmen - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Helmond - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Ajax - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Roda - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
22:00
SC Telstar - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
22:00
VVV Venlo - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
22:25
Austria II - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
22:30
Augsburg - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
22:45
Mechelen - Club Brugge
Belçika Pro League
22:45
QPR - Luton Town
İngiltere Championship
22:45
Queen of South - Inverness
İskoçya Championship
22:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi
22:45
Finn Harps - Longford
İrlanda Premier Ligi
22:45
Shamrock Rovers - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
22:45
Sligo Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
22:45
Waterford - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
23:00
Fuenlabrada - Mirandes
İspanya La Liga 2
23:00
Levante - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
23:00
Monaco - Lille
Fransa Ligue 1
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