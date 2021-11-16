Bu akşam maç yok mu? 16 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 16 Kasım Salı bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

18:00

Çin - Avustralya2022 Dünya Kupasi Eleme

18:00

Irak - Güney Kore2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Cezayir - Burkina Faso2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Gana - Güney Afrika2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Kamerun - Fildişi Sahili2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Kenya - Ruanda2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Libya - Angola2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Mali - Uganda2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Mısır - Gabon2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Moritanya - Ekvator Ginesi2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Mozambik - Malavi2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Namibya - Togo2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Nijer - Cibuti2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Nijerya - Yeşil Burun Adaları2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Senegal - Kongo2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Tunus - Zambiya2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Zimbabve - Etiyopya2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Suriye - İran2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Umman - Japonya2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00

Azerbaycan - NorveçUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:00

Bosna Hersek - KaradağUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:00

Ukrayna - SırbistanUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:30

Litvanya - SlovakyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:30

Bulgaristan - MoldovaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20:00

Türkiye - DanimarkaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20:00

Rusya - İspanyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20:30

Kuzey Makedonya - FransaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20:40

İsrail - MacaristanUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

22:00

Fas - Gine2022 Dünya Kupasi Eleme

22:00

Atletico PR - Atletico MineiroBrezilya Serie A

22:05

İskoçya - BelçikaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

22:30

Kuzey İrlanda - MaltaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

22:45

Karadağ - Türkiye2022 Dünya Kupasi Eleme

22:45

Finlandiya - Fransa2022 Dünya Kupasi Eleme

22:45

Galler - Belçika2022 Dünya Kupasi Eleme

22:45

Hollanda - Norveç2022 Dünya Kupasi Eleme

23:00

Bolivya - Uruguay2022 Dünya Kupasi Eleme

23:15

Portekiz - Güney KıbrısUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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