Bu akşam maç yok mu? 16 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var
Bu akşam maç var mı? 16 Kasım Salı bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
18:00
Çin - Avustralya2022 Dünya Kupasi Eleme
18:00
Irak - Güney Kore2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Cezayir - Burkina Faso2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Gana - Güney Afrika2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Kamerun - Fildişi Sahili2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Kenya - Ruanda2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Libya - Angola2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Mali - Uganda2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Mısır - Gabon2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Moritanya - Ekvator Ginesi2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Mozambik - Malavi2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Namibya - Togo2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Nijer - Cibuti2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Nijerya - Yeşil Burun Adaları2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Senegal - Kongo2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Tunus - Zambiya2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Zimbabve - Etiyopya2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Suriye - İran2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Umman - Japonya2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00
Azerbaycan - NorveçUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:00
Bosna Hersek - KaradağUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:00
Ukrayna - SırbistanUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:30
Litvanya - SlovakyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:30
Bulgaristan - MoldovaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
20:00
Türkiye - DanimarkaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
20:00
Rusya - İspanyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
20:30
Kuzey Makedonya - FransaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
20:40
İsrail - MacaristanUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
22:00
Fas - Gine2022 Dünya Kupasi Eleme
22:00
Atletico PR - Atletico MineiroBrezilya Serie A
22:05
İskoçya - BelçikaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
22:30
Kuzey İrlanda - MaltaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
22:45
Karadağ - Türkiye2022 Dünya Kupasi Eleme
22:45
Finlandiya - Fransa2022 Dünya Kupasi Eleme
22:45
Galler - Belçika2022 Dünya Kupasi Eleme
22:45
Hollanda - Norveç2022 Dünya Kupasi Eleme
23:00
Bolivya - Uruguay2022 Dünya Kupasi Eleme
23:15
Portekiz - Güney KıbrısUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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