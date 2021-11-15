Bu akşam maç yok mu? 15 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 14 Kasım Pazar bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 15 Kasım Pazartesi günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

22:45 İskoçya - Danimarka 2022 Dünya Kupasi Eleme

22:45 Kuzey İrlanda - İtalya 2022 Dünya Kupasi Eleme

22:45 San Marino - İngiltere 2022 Dünya Kupasi Eleme

22:45 Polonya - Macaristan 2022 Dünya Kupasi Eleme

23:00 Malaga - Tenerife İspanya La Liga 2

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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