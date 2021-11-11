Bu akşam maç yok mu? 11 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
Bu akşam maç var mı? 11 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
14:00
Beşiktaş - Shkupi
Hazırlık MaçıA Spor
15:00
Lübnan - İran 2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor SmartSmart Spor HD
15:00
Vietnam - Japonya
2022 Dünya Kupasi Eleme
15:00
Kuzey Makedonya - Ukrayna UEFA
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
16:00
Etiyopya - Gana
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
16:00
Tanzanya - Demokratik Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
16:00
Uganda - Kenya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
17:00
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor A Spor beIN Sports Haber
18:00
Çin - Umman
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor SmartSmart Spor HD
19:00
Benin - Madagaskar
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kongo - Namibya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Ruanda - Mali
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
20:00
Gürcistan - İsveç
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport 2S Sport Plus
20:00
Rusya - Güney Kıbrıs
2022 Dünya Kupasi Eleme
20:00
Azerbaycan - Lüksemburg
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport PlusS Sport
20:00
Irak - Suriye
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor SmartSmart Spor HD
20:00
Hırvatistan - Estonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
21:00
San Marino - İsrail
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
22:00
Güney Afrika - Zimbabve
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
22:00
Togo - Senegal
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
22:00
İngiltere - Çekya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
22:45
Almanya - Liechtenstein
2022 Dünya Kupasi Eleme
22:45
İrlanda - Portekiz
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv
22:45
Malta - Hırvatistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
22:45
Yunanistan - İspanya
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport PlusS Sport
22:45
Romanya - İzlanda
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport 2S Sport Plus
22:45
Fransa - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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