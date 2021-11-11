Bu akşam maç yok mu? 11 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 11 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

14:00 Beşiktaş - Shkupi Hazırlık MaçıA Spor 15:00 Lübnan - İran 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor SmartSmart Spor HD 15:00 Vietnam - Japonya 2022 Dünya Kupasi Eleme 15:00 Kuzey Makedonya - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 16:00 Etiyopya - Gana 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube 16:00 Tanzanya - Demokratik Kongo 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube 16:00 Uganda - Kenya 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube 17:00 Milli Takım Antrenman TRT Spor A Spor beIN Sports Haber 18:00 Çin - Umman 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor SmartSmart Spor HD 19:00 Benin - Madagaskar 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube 19:00 Kongo - Namibya 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube 19:00 Ruanda - Mali 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube 20:00 Gürcistan - İsveç 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2S Sport Plus 20:00 Rusya - Güney Kıbrıs 2022 Dünya Kupasi Eleme 20:00 Azerbaycan - Lüksemburg 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport PlusS Sport 20:00 Irak - Suriye 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor SmartSmart Spor HD 20:00 Hırvatistan - Estonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 21:00 San Marino - İsrail UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 22:00 Güney Afrika - Zimbabve 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube 22:00 Togo - Senegal 2022 Dünya Kupasi Eleme FIFA Youtube 22:00 İngiltere - Çekya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 22:45 Almanya - Liechtenstein 2022 Dünya Kupasi Eleme 22:45 İrlanda - Portekiz 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv 22:45 Malta - Hırvatistan 2022 Dünya Kupasi Eleme 22:45 Yunanistan - İspanya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport PlusS Sport 22:45 Romanya - İzlanda 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2S Sport Plus 22:45 Fransa - Ermenistan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bein Sports 2

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