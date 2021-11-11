Bu akşam maç yok mu? 11 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var? - Haberler
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Bu akşam maç yok mu? 11 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var?

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Bu akşam maç yok mu? 11 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var?

Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?

Bu akşam maç var mı? 11 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

14:00

Beşiktaş - Shkupi

Hazırlık MaçıA Spor

15:00

Lübnan - İran 2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor SmartSmart Spor HD

15:00

Vietnam - Japonya

2022 Dünya Kupasi Eleme

15:00

Kuzey Makedonya - Ukrayna UEFA

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

16:00

Etiyopya - Gana

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube

16:00

Tanzanya - Demokratik Kongo

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube

16:00

Uganda - Kenya

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube

17:00

Milli Takım

Antrenman

TRT Spor A Spor beIN Sports Haber

18:00

Çin - Umman

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor SmartSmart Spor HD

19:00

Benin - Madagaskar

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube

19:00

Kongo - Namibya

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube

19:00

Ruanda - Mali

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube

20:00

Gürcistan - İsveç

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport 2S Sport Plus

20:00

Rusya - Güney Kıbrıs

2022 Dünya Kupasi Eleme

20:00

Azerbaycan - Lüksemburg

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport PlusS Sport

20:00

Irak - Suriye

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor SmartSmart Spor HD

20:00

Hırvatistan - Estonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

21:00

San Marino - İsrail

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

22:00

Güney Afrika - Zimbabve

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube

22:00

Togo - Senegal

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube

22:00

İngiltere - Çekya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

22:45

Almanya - Liechtenstein

2022 Dünya Kupasi Eleme

22:45

İrlanda - Portekiz

2022 Dünya Kupasi Eleme

UEFA.tv

22:45

Malta - Hırvatistan

2022 Dünya Kupasi Eleme

22:45

Yunanistan - İspanya

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport PlusS Sport

22:45

Romanya - İzlanda

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport 2S Sport Plus

22:45

Fransa - Ermenistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bein Sports 2

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