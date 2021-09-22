Bu akşam maç var mı? Bugünkü maç programı!

Bu akşam maç var mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugünkü maç programında neler olduğunu sizler için derledik. Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.

BUGÜN AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak.

Spor Toto Süper Lig

17.00 ---> Gaziantep FK - M.Başakşehir ---> BeİN Sports 1

20.00---> Kayserispor - Galatasaray ---> BeİN Sports 1

20.00---> Göztepe - Hatayspor ---> BeİN Sports 2

Fransa Ligue 1

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20.00 ---> Lille - Reims ---> BeİN Sports 3

20.00 ---> Monaco - St. Etienne ---> BeİN Sports 4

20.00 ---> Montpellier - Bordeaux ---> Bilyoner TV

20.00 ---> Nantes - Brest ---> Bilyoner TV

20.00 ---> Rennes - Clermont ---> Bilyoner TV

22.00 ---> Angers - Marsilya ---> BeİN Sports 4

22.00 ---> Lens - Strasbourg ---> Bilyoner TV

22.00 ---> Lorient - Nice ---> BeİN Connect

22.00 ---> Lyon - Troyes ---> BeİN Connect

22.00 ---> Metz - PSG ---> BeİN Sports 3

Hollanda Eredivisie

19.45 ---> G.A. Eagles - PSV ---> S Sport Plus

19.45 ---> NEC Nijmegen - Utrecht---> Bilyoner TV

19.45 ---> Groningen - Vitesse---> Bilyoner TV

22.00 ---> Feyenoord - Heerenveen ---> S Sport Plus

22.00 ---> Zwolle - Sparta Rotterdam ---> Bilyoner TV

20.30 ---> Espanyol - Alaves ---> Smart Spor 2

20.30 ---> Sevilla - Valencia ---> S Sport Plus/ Smart Spor HD

23.00 ---> Real Madrid - Mallorca ---> Smart Spor HD/S Sport Plus

23.00 ---> Villarreal - Elche ---> Smart Spor 2

İngiltere Lig Kupası Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

21.45 ---> Manchester Utd - West Ham ---> BeİN Sports Max 1

21.45 ---> Chelsea - Aston Villa ---> BeİN Sports Max 2

21.45 ---> Wolverhampton - Tottenham ---> BeİN Connect

21.45 ---> Fulham - Leeds United ---> BeİN Sports Max 2

Portekiz Lig Kupası

23.15 ---> Famalicao - Penafiel ---> Bilyoner TV

İtalya Serie A

19.30 ---> Salernitana - Verona ---> S Sport Plus

19.30 ---> Spezia - Juventus ---> S Sport Plus/ S Sport 2

21.45 ---> Milan - Venezia ---> S Sport Plus/ S Sport 2

21.45 ---> Cagliari - Empoli ---> S Sport Plus

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