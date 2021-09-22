Bu akşam maç var mı? Bugünkü maç programı!
Futbol sezonunun başlamasıyla ligler de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu akşam maç var mı? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi liglerde oynanan maçları sizler için derledik. İşte, bugünkü maç programı! 22 Eylül futbol takvimi
Bu akşam maç var mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugünkü maç programında neler olduğunu sizler için derledik. Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.
BUGÜN AKŞAM MAÇ VAR MI?
Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak.
Spor Toto Süper Lig
- 17.00 ---> Gaziantep FK - M.Başakşehir ---> BeİN Sports 1
- 20.00---> Kayserispor - Galatasaray ---> BeİN Sports 1
- 20.00---> Göztepe - Hatayspor ---> BeİN Sports 2
Fransa Ligue 1
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- 20.00 ---> Lille - Reims ---> BeİN Sports 3
- 20.00 ---> Monaco - St. Etienne ---> BeİN Sports 4
- 20.00 ---> Montpellier - Bordeaux ---> Bilyoner TV
- 20.00 ---> Nantes - Brest ---> Bilyoner TV
- 20.00 ---> Rennes - Clermont ---> Bilyoner TV
- 22.00 ---> Angers - Marsilya ---> BeİN Sports 4
- 22.00 ---> Lens - Strasbourg ---> Bilyoner TV
- 22.00 ---> Lorient - Nice ---> BeİN Connect
- 22.00 ---> Lyon - Troyes ---> BeİN Connect
- 22.00 ---> Metz - PSG ---> BeİN Sports 3
Hollanda Eredivisie
- 19.45 ---> G.A. Eagles - PSV ---> S Sport Plus
- 19.45 ---> NEC Nijmegen - Utrecht---> Bilyoner TV
- 19.45 ---> Groningen - Vitesse---> Bilyoner TV
- 22.00 ---> Feyenoord - Heerenveen ---> S Sport Plus
- 22.00 ---> Zwolle - Sparta Rotterdam ---> Bilyoner TV
- 20.30 ---> Espanyol - Alaves ---> Smart Spor 2
- 20.30 ---> Sevilla - Valencia ---> S Sport Plus/ Smart Spor HD
- 23.00 ---> Real Madrid - Mallorca ---> Smart Spor HD/S Sport Plus
- 23.00 ---> Villarreal - Elche ---> Smart Spor 2
İngiltere Lig Kupası Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
- 21.45 ---> Manchester Utd - West Ham ---> BeİN Sports Max 1
- 21.45 ---> Chelsea - Aston Villa ---> BeİN Sports Max 2
- 21.45 ---> Wolverhampton - Tottenham ---> BeİN Connect
- 21.45 ---> Fulham - Leeds United ---> BeİN Sports Max 2
Portekiz Lig Kupası
- 23.15 ---> Famalicao - Penafiel ---> Bilyoner TV
İtalya Serie A
- 19.30 ---> Salernitana - Verona ---> S Sport Plus
- 19.30 ---> Spezia - Juventus ---> S Sport Plus/ S Sport 2
- 21.45 ---> Milan - Venezia ---> S Sport Plus/ S Sport 2
- 21.45 ---> Cagliari - Empoli ---> S Sport Plus