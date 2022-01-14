Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 14 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı?
Bu akşam maç var mı? 14 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
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20:00
Beşiktaş - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
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20:00
Y.Malatyaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
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20:00
Menemenspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
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20:30
Hansa Rostock - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
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20:30
Dynamo Dresden - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
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22:00
Zwolle - Willem II
Hollanda Eredivisie
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22:00
Gabon - Gana
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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22:00
Almere - Roda
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
NAC Breda - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Dordrecht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Eindhoven - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Excelsior - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
FC Emmen - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
SC Telstar - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
VVV Venlo - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
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22:30
B.Dortmund - Freiburg
Almanya Bundesliga
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22:30
Ternana - Ascoli
İtalya Serie B
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22:45
KAA Gent - Kortrijk
Belçika Pro League
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22:45
Partick - Kilmarnock
İskoçya Championship
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23:00
Brighton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
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23:00
Nice - Nantes
Fransa Ligue 1
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