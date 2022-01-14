Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 14 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 14 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

/ 20:00 Beşiktaş - Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig / 20:00 Y.Malatyaspor - Göztepe Spor Toto Süper Lig / 20:00 Menemenspor - Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig / 20:30 Hansa Rostock - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 / 20:30 Dynamo Dresden - Hamburg Almanya Bundesliga 2 / 22:00 Zwolle - Willem II Hollanda Eredivisie / 22:00 Gabon - Gana CAF Afrika Uluslar Kupasi / 22:00 Almere - Roda Hollanda Eerste Divisie / 22:00 NAC Breda - Volendam Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Dordrecht - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Eindhoven - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Excelsior - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie / 22:00 FC Emmen - Helmond Hollanda Eerste Divisie / 22:00 SC Telstar - Maastricht Hollanda Eerste Divisie / 22:00 VVV Venlo - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie / 22:30 B.Dortmund - Freiburg Almanya Bundesliga / 22:30 Ternana - Ascoli İtalya Serie B / 22:45 KAA Gent - Kortrijk Belçika Pro League / 22:45 Partick - Kilmarnock İskoçya Championship / 23:00 Brighton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig / 23:00 Nice - Nantes Fransa Ligue 1

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