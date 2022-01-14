Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 14 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 14 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 14 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı?

Bu akşam maç var mı? 14 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

/

20:00

Beşiktaş - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Y.Malatyaspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Menemenspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

/

20:30

Hansa Rostock - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

/

20:30

Dynamo Dresden - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

/

22:00

Zwolle - Willem II

Hollanda Eredivisie

/

22:00

Gabon - Gana

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

22:00

Almere - Roda

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

NAC Breda - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Dordrecht - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Eindhoven - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Excelsior - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

FC Emmen - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

SC Telstar - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

VVV Venlo - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

/

22:30

B.Dortmund - Freiburg

Almanya Bundesliga

/

22:30

Ternana - Ascoli

İtalya Serie B

/

22:45

KAA Gent - Kortrijk

Belçika Pro League

/

22:45

Partick - Kilmarnock

İskoçya Championship

/

23:00

Brighton - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

/

23:00

Nice - Nantes

Fransa Ligue 1

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