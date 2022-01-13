Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 13 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 13 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Napoli - Fiorentina İtalya Kupası Son 16 / 21:00 Famalicao - Belenenses Portekiz Liga NOS / 22:00 Yeşil Burun Adaları - Burkina Faso CAF Afrika Uluslar Kupasi / 22:00 Atletico Madrid - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa Yarı Final / 22:30 Benevento - Monza İtalya Serie B / 22:30 Lecce - Vicenza İtalya Serie B / 22:45 Liverpool - Arsenal İngiltere Lig Kupası Yarı Final

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