Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 12 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 12 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

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19:30

Atalanta - Venezia

İtalya Kupası Son 16

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21:45

Rio Ave - Tondela

Portekiz Lig Kupası

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22:00

Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili

CAF Afrika Uluslar Kupasi

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22:00

Barcelona - Real Madrid

İspanya Süper Kupa Yarı Final

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22:45

West Ham - Norwich City

İngiltere Premier Lig

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22:45

Tottenham - Chelsea

İngiltere Lig Kupası Yarı Final

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23:00

Inter - Juventus

İtalya Süper Kupa Final

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23:45

Vizela - Porto

Portekiz Lig Kupası

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