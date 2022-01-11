Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 11 Ocak Salı bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı?
Bu akşam maç var mı? 11 Ocak Salı bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
22:00
Sudan - Gine Bissau
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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22:45
Cagliari - Bologna
İtalya Serie A Ertelendi
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22:45
Southampton - Brentford
İngiltere Premier Lig
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23:00
Everton - Leicester City
İngiltere Premier Lig Ertelendi
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