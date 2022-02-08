Bu akşam maç var mı? 8 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

08.02.2022 Bugün

/

00:00

Audax Ital. - Nublense

Şili Primera Ligi

/

00:15

Moreirense - Belenenses

Portekiz Liga NOS

/

02:30

Curico Unido - Huachipato

Şili Primera Ligi

/

06:05

Leon - Cruz Azul

Meksika Premier Ligi - Clausura

/

12:05

Newcastle Jets - Melbourne City

Avustralya A Ligi

/

14:30

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

16:00

Sabah Bakü - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

/

17:30

Fatih Karagümrük - Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

18:00

Glasgow Rangers - Sevilla

UEFA Gençlik Ligi

/

18:15

Sebail - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

/

19:30

Palmeiras - Al Ahly

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final

/

20:00

Empoli - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

/

20:30

Fenerbahçe - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

20:30

Karlsruhe - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

/

21:00

PSV - NAC Breda

Hollanda Kupası Çeyrek Final

/

22:45

Newcastle - Everton

İngiltere Premier Lig

/

22:45

West Ham - Watford

İngiltere Premier Lig

/

22:45

Derby County - Hull City

İngiltere Championship

/

23:00

Burnley - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

/

23:00

Inter - Roma

İtalya Kupası Çeyrek Final

Haberler.com - Gündem