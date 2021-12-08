Bu akşam maç var mı? 8 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 8 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

8 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

20:45 Juventus - Malmö UEFA Şampiyonlar Ligi / 20:45 Zenit - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi / 20:45 Servette - Wolfsburg UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi / 20:45 Zhytlobud - PSG UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi / 22:45 Livingston - Hibernian İskoçya Premier Lig / 22:45 Milton Keynes - Plymouth İngiltere EFL League 1 / 23:00 Atalanta - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi / 23:00 Bayern Münih - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi / 23:00 Benfica - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi / 23:00 Manchester United - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi / 23:00 Salzburg - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi / 23:00 Wolfsburg - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi / 23:00 Chelsea - Juventus UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi / 23:00 Breidablik - Real Madrid UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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